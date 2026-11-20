Se encendieron las alarmas en el caso de los llamados ‘sexocontratos’. La defensa de Deicy Jiménez, la mujer que destapó la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, elevó un fuerte reclamo ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de la fiscal Marcela Abadía.

SEMANA conoció una comunicación enviada el pasado martes 17 de noviembre, acompañada de chats, audios, fotografías y otros soportes, que la abogada Dina Luz Malo Andrade, apoderada de la víctima, puso sobre la mesa para dejar en evidencia una cadena de hechos que generarían serios cuestionamientos sobre el manejo de una de las testigos clave dentro de este escándalo.

La situación escaló esta semana después de que varios medios publicaron un nuevo aplazamiento de la diligencia programada para este viernes 20 de noviembre, sin embargo, ni Deicy ni su abogada recibieron citación alguna por los canales oficiales del proceso.

13 de noviembre: la emergencia que se filtró

Todo estaba listo para que Jiménez rindiera su declaración el viernes 13 de noviembre a las 9:00 a. m., en una fecha que había sido acordada con el despacho. Pero esa mañana todo cambió. La apoderada enfrentó una calamidad familiar con su esposo y, aunque la ley le daba tres días para justificar la inasistencia, avisó de inmediato a la Fiscalía, actuando de buena fe.

La respuesta cayó como un baldado de agua fría: la Fiscalía no suspendió la diligencia. Por el contrario, uno de los funcionarios de la entidad insistió en que la víctima y su abogada se presentaran en el búnker de la entidad, pese a la emergencia y a que se informó que Jiménez debía viajar esa misma tarde.

El documento revela que la situación fue aún más grave. En cuestión de horas, la situación personal de la abogada se volvió noticia nacional. Mientras ella y su esposo seguían en un centro de salud, sin ningún esquema de protección y expuestos a ser reconocidos. El riesgo fue tal que tuvieron que firmar la salida voluntaria y continuar la atención en casa.

Deicy Jiménez: “No le voy a huir a la justicia ni permitiré que me silencien”

En algunos medios comenzó a trascender la versión que la Fiscalía esperaría a la víctima durante el fin de semana para recibir su declaración. La defensa de Jiménez alertó que nunca existió una comunicación oficial en ese sentido. Además, se trataba de un horario por fuera de la jornada judicial, y no había un acto urgente que lo justificara.

20 de noviembre: la citación fantasma

El 17 de noviembre, la historia se repitió. Empezó a circular la información que la denunciante declararía el viernes 20 de noviembre, pese a que la víctima ni la abogada recibieron citación algunas por los canales formales del proceso.

La apoderada informó de inmediato que en esa fecha estaría fuera del país, aportó los soportes que lo acreditan y propuso fechas alternativas desde el 30 de noviembre.

Aun así, en cadenas de difusión empezó a rodar la versión de que la defensa había vuelto a pedir un aplazamiento, mientras que en redes se cuestionaban la supuesta nueva ausencia de Deicy a la justicia.

Sin embargo, las pruebas fueron tan irrefutables que la Fiscalía envió una comunicación oficial confirmando el recibido de los documentos y reprogramó formalmente la entrevista para este 1 de diciembre a las 9:00 a.m.

Una víctima en el ojo del huracán

La defensa también manifestó una inmensa preocupación por el efecto de estos episodios que han dejado a Deicy expuesta a filtraciones, cuestionamientos por su comparecencia ante la justicia y las versiones que se están dando por los cambios de las diligencias.

La fecha acordada para el 13 de noviembre, la calamidad familiar de la abogada y la supuesta intención de recibir la declaración el fin de semana dejan preguntas sobre las filtraciones de este caso. Esos hechos han generado suspicacia.

Para la apoderada, estas filtraciones no solo rompen la reserva del proceso, sino que ponen en riesgo la seguridad de la víctima y del equipo de defensa de uno de los casos más sensibles del país.

¿Qué hay detrás?

Estos reiterados hechos también han dejado a la abogada Malo Andrade interrogantes sobre si existe al interior de la Fiscalía un interés en desgastar públicamente a Jiménez, presionarla o afectar la credibilidad de su testimonio antes de que llegue a declarar. Por eso exige respuestas sobre quiénes y qué propósito tienen las filtraciones.

La defensa de Jiménez confirmó que asistirá a la diligencia del próximo 1 de diciembre, pero le pide a la Fiscalía que la trate como víctima y no como sospechosa; además, que su caso se maneje con reserva, seguridad y garantías que la ley reconoce.