Nación

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

El ente acusador abrió una investigación, luego de la denuncia del Dapre sobre la red de mujeres con cerca de 40 contratos sin justificación.

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Redacción Semana
5 de noviembre de 2026 a las 9:37 a. m.
Deicy Jiménez entregó su celular en la Fiscalía, con las pruebas contra el expresidente Gustavo Petro.
Deicy Jiménez entregó su celular en la Fiscalía, con las pruebas contra el expresidente Gustavo Petro. Foto: Pantallazos de video de SEMANA

Solo unas horas después de que Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los llamados ‘sexocontratos’, reveló unos videos junto al expresidente Gustavo Petro. Ella misma se acercó a la fiscalía para entregar formalmente su celular, donde se encuentran las pruebas de su relación con el exmandatario.

Se conoció que este jueves, Deicy Jiménez llegó a la serie del búnker de la Fiscalía, con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para entregar su celular y con ello el video donde se observa al exmandatario, además de otros elementos de prueba que demostrarían, no solo su relación con Petro, sino los contratos que recibió a cambio de esa relación.

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