Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

Solo unas horas después de que Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los llamados ‘sexocontratos’, reveló unos videos junto al expresidente Gustavo Petro. Ella misma se acercó a la fiscalía para entregar formalmente su celular, donde se encuentran las pruebas de su relación con el exmandatario.

Se conoció que este jueves, Deicy Jiménez llegó a la serie del búnker de la Fiscalía, con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para entregar su celular y con ello el video donde se observa al exmandatario, además de otros elementos de prueba que demostrarían, no solo su relación con Petro, sino los contratos que recibió a cambio de esa relación.

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