El Ministerio de Transporte sigue en el proceso de la reforma del Código Nacional de Tránsito, con la que busca establecer nuevas normativas encargadas de proteger la seguridad de los ciudadanos en las vías del país.

¿Qué pasará con las multas de tránsito? Ministra Elsa Noguera revela primeros cambios del Gobierno

Uno de los aspectos que más ha priorizado el Gobierno De La Espriella ha sido el rol de las cámaras de fotomultas, cuyo rol está siendo revisado por órdenes del jefe de Estado con el fin de verificar que esos dispositivos realmente ayuden a mejorar la seguridad vial y no sean utilizados para un fin lucrativo.

Dentro de las acciones que ha realizado el Ministerio de Transporte para atender esta situación está la de limitar el control a los denominados ‘carros cazafotomultas’, los cuales permitían imponer comparendos a los usuarios sin la presencia de un agente de tránsito.

“Hemos tomado estas acciones siguiendo la instrucción que nos dio el presidente Abelardo De La Espriella de ponerle freno a los abusos asociados al uso de los ‘carros cazafotomultas’. El Presidente ha sido claro: las fotomultas deben servir para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

A pesar de la orden emitida por el Gobierno Nacional, usuarios en redes sociales han compartido que esta acción se sigue presentando en varias vías. Uno de los casos más notables ocurrió en el sector de Villeta, Cundinamarca, donde un ciudadano denunció un presunto retén ilegal.

Los hechos llegaron hasta el Ministerio de Transporte, donde rechazaron las acciones de los ‘carros cazafotomultas’ y dejaron en claro que todo control de velocidad en el país requiere de una señalización y de un agente de tránsito presente.

La ministra Noguera reiteró que esos vehículos se encuentran prohibidos, tal como lo establecieron en la resolución n.º 20263040036655, expedida por su cartera.

“Los carros cazafotomultas están prohibidos y las normas se deben cumplir. Desde el Ministerio de Transporte estamos atendiendo las denuncias ciudadanas y no vamos a permitir que se desconozcan las reglas que protegen a los conductores. No se trata de poner comparendos a toda costa, sino de salvar vidas y garantizar vías seguras, con respeto por la ley y los ciudadanos”, afirmó.

Los hechos registrados en el sector de La Villeta habían sido reportados por varios ciudadanos que circulaban por el sector, indicando que el retén que se encontraba en la zona no presentaba alguna señalización, aunque los agentes afirmaban que sí era el caso.