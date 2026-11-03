Durante todo este año, en Colombia han dominado el segmento de las SUV. Con corte a octubre, se han matriculado 173.059 vehículos de esta categoría en todo 2026, superando ampliamente a los automóviles, las pick-ups, etc.

Únicamente en octubre, se registraron 19.820 SUVs, que aunque para muchos es lo mismo que una camioneta, lo cierto es que técnicamente se les puede llamar ‘camionetas SUV’. Hasta septiembre, este segmento estuvo dominado por la Tesla Model Y, pero para este mes, dominó una camioneta que lleva años en el mercado nacional: la Renault Duster.

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De acuerdo con el informe mensual de la ANDI y Fenalco, estas son las SUV que más se matricularon en Colombia durante octubre:

Renault Duster (1.215 unidades registradas) Toyota Corolla Cross (947) Tesla Model Y (884) Mazda CX-30 (713) Kia Sportage (572) Nissan Qashqai (533) BYD Yuan UP (512) Toyota Land Cruiser (483) Chevrolet Tracker (475) Ford Territory y Toyota Fortuner (404)

En el top 20 de los vehículos más vendidos en Colombia durante este mes, estas son las únicas camionetas que destacan. Los otros 9 vehículos son automóviles sedanes o hatchback, demostrando con esto la leve preferencia de los colombianos hacia la SUV.

Ahora bien, hay que hacer una mención especial para la Toyota Hilux, que es la única camioneta pickup que aparece en el ranking. La marca japonesa logró registrar 431 unidades de este modelo en el noveno mes de 2026.

La nueva Toyota Hilux tendrá lanzamientos secuenciales durante 2026. Foto: Toyota / API

Esta referencia ha acompañado a los colombianos históricamente, por lo que su protagonismo en el mercado actual no es novedoso.

Toyota es la marca que más aporta modelos a este ranking. Cuatro exitosas referencias destacan entre las camionetas más veces matriculadas en Colombia. La Corolla Cross, la Land Cruiser y la Fortuner destacan como unas de las preferidas por los colombianos.

En octubre, los vehículos comerciales de pasajeros fueron el segmento de mayor crecimiento, con un aumento del 54,1 %, seguidos por los SUV, con el 42,1 %, y las vans, con el 30,0 %.

Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 279.387 vehículos nuevos, un crecimiento del 39,5 % frente al mismo periodo de 2025. Con este resultado, el mercado ya superó las 254.205 unidades registradas durante todo el año anterior.