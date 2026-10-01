Las SUV dominan la industria automotriz colombiana, según el informe más reciente de la ANDI y Fenalco —donde reportan los vehículos matriculados en el país—.

Las marcas chinas que más venden carros en Colombia: crecieron más del 100 % en este año

En el ranking de las 20 líneas de carros con más unidades matriculadas desde enero hasta septiembre de este año, destacan 10 camionetas SUV, 3 automóviles (sedán o hatchback), 1 camioneta todoterreno y 1 pick-up.

Consolidado de las 20 líneas con más unidades matriculadas en Colombia, según la ANDI y Fenalco. Foto: Informe oficial de la ANDI y Fenalco de los carros nuevos más vendidos en Colombia. Septiembre de 2026

Las 10 camionetas SUV más vendidas en Colombia hasta septiembre de 2026

Teniendo en cuenta el informe oficial de los gremios empresariales, en Colombia estas son las 10 líneas con más unidades matriculadas con corte a semestre de 2026:

Tesla Model Y (número 1 en el ranking general con 14.381 unidades registradas) Renault Duster (2 en el ranking general con 9.027 unidades) Mazda CX-30 (4 en el ranking general con 6.950 unidades) Toyota Corolla Cross (6 en el ranking con 6.222 unidades) Kia Sportage (8 en el ranking con 5.212 unidades) BYD Yuan UP (11 en el ranking con 4.442 unidades) Hyundai Kona (13 en el ranking con 3.851 unidades) Ford Territory (15 en el ranking con 3.427 unidades) Renault Kardian (16 en el ranking con 3.315 unidades) Kia Stonic (17 en el ranking con 3.189 unidades)

En el segmento de las todoterreno solo destacó una en este ranking: la Toyota Land Cruiser en el puesto 12 con 4.286 unidades matriculadas, y otra línea de esta misma casa automotriz representó a las pick-up: la Toyota Hilux en la posición 18 tras sus 3.086 autos registrados.

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Este dominio de las SUV sobre sus competidores no es nuevo. En los informes de la ANDI y Fenalco de los meses pasados, se evidenció que este tipo de camionetas eran las preferidas por los colombianos cuando se trataba de comprar vehículo nuevo.

En esta tendencia también se evidencia el protagonismo de las nuevas tecnologías. De los 10, 6 son híbridos y eléctricos (2 BEV y 4 HEV/MHEV), mientras que 4 son a combustión.

Los híbridos son:

Mazda CX-30: Microhíbrido / Híbrido ligero (MHEV)

Toyota Corolla Cross: Híbrido completo (HEV)

Hyundai Kona: Híbrido completo (HEV)

Kia Stonic: Híbrido ligero (MHEV)

¿Es mejor un híbrido ligero (MHEV) o uno enchufable (PHEV)? Tabla comparativa con lo que debe saber

Los autos a combustión son:

Renault Duster

Kia Sportage

Ford Territory

Renault Kardian

Los eléctricos son:

Tesla Model Y

BYD Yuan UP

El fenómeno que está representando el Model Y merece un capítulo aparte, pues desde que llegó al país a mediados del segundo semestre de 2025 empezó a dar pasos firmes, haciendo notar su presencia desde su competitivo precio (la versión más económica desde $119.990.000) y hoy consolidándose como el vehículo más vendido del país en el acumulado del año.