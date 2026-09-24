Ford presentó su nueva Territory Platinum híbrida, líder en ventas con sus demás versiones: precio y características

Ford lanzó oficialmente la nueva versión premium de la SUV mediana más vendida de la marca en Bogotá durante agosto: la Ford Territory Platinum híbrida, con una tecnología sofisticada que ofrece hasta distintas modalidades de autonomía.

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En la línea de las marcas tecnológicas más potentes del mundo, la marca sorprendió en esta edición con un color exclusivo para el modelo. La Territory Platinum destaca por su selectivo tono azul océano, propio de la versión, que contrasta con un techo bitono.

Ford Territory Platinum. Foto: Ford - A.P.I.

Los acabados oscuros se aprecian en diversos elementos del vehículo, explicados por Johanna Calderón (brand manager de SUV y Mustang para Ford Colombia) a SEMANA, quien también explicó que este contraste de tonalidades busca aportar sofisticación y elegancia al diseño de la SUV.

“En el exterior tenemos acabados negros brillantes que nos dan sofisticación y elegancia. ¿Dónde están estos acabados? Están en el bumper delantero, en el trasero, los espejos, el techo bitono y las barras también de color negro", dijo Calderón a este medio.

Precio de la nueva Ford Territory Platinum y sus características

Esta camioneta cuenta con tecnología híbrida, al igual que sus versiones Trend y Titanium. Aunque estas hacen parte de la misma línea, naturalmente presentan diferencias en sus características y naturalmente en sus precios.

Estos son los precios de cada versión:

Ford Territory Trend: $139,990,000

$139,990,000 Ford Territory Titanium: $168,990,000

$168,990,000 La nueva Ford Territory Platinum: $175,990,000

La nueva Ford Territory Platinum vale $175,990,000. Foto: Silvio Serber - Ford

Así, esta nueva SUV híbrida marca una corta diferencia monetaria para esta versión, en comparación con la que le sigue: la Titanium.

El motor:

La camioneta representa una importante apuesta por la electrificación inteligente que ya manda la parada en la industria. Al igual que la Trend y Titanium, integra un sistema motriz completamente híbrido que no requiere enchufes ni infraestructura de carga externa.

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SEMANA conoció que esta camioneta fue probada en carreteras colombianas, donde demostró una eficiencia de 1.200 kilómetros aproximadamente, mientras que en ciudad alcanzó unos 1.000. Esto lo logra con un motor de gasolina de 1.5 L EcoBoost híbrido asistido por un motor eléctrico de imán permanente y una batería de ion-litio de 1,8 kWh.

La transmisión:

Ya en la caja de cambios, esta camioneta consta de una transmisión automática DHT de 2 velocidades, selector de cambios rotativo (Rotary Shifter) y tracción 4x2.

La nueva Ford Territory Platinum tiene una caja de cambios automática. Foto: Ford - Silvio Serber

Siendo una característica de la marca, la Territory Platinum cuenta con tres modos de manejo: Normal, ECO y Sport. Las diferencias de estas pasan por la velocidad y agilidad que le ofrecen al conductor en su experiencia.

Versiones autónomas de este vehículo:

Uno de los elementos más llamativos de esta camioneta es su control de crucero adaptativo inteligente a bajas velocidades. Con este, los conductores podrán disfrutar de un “sistema semiautónomo” que permite que el vehículo controle la velocidad aun cuando se detenga.

Además, cuenta con diferentes sensores, tanto de lujo como utilitarios para la conducción. Uno de ellos permite que el vehículo frene automáticamente ante la cercanía a otro vehículo que pueda representar una colisión.

Ford presentó su nueva Territory Platinum híbrida. La versión premium de esta línea de SUV mediana, destacando su autonomía en diferentes momentos. #Ford #FordTerritory #SUVHíbrida pic.twitter.com/WUtAC5h3bQ — Camilo Eduardo Velasquez Cabezas (@CEVelasquezC) September 24, 2026

Diseño interior y su experiencia digital:

Entre sus principales innovaciones destaca la regulación eléctrica de los asientos delanteros, que le permite hasta 10 posiciones diferentes al conductor. Además de funciones de calefacción y ventilación.

En cuanto a la experiencia digital, este vehículo ofrece una pantalla integrada doble de 12,3 pulgadas que reúne el panel de instrumentos digital y el sistema de infoentretenimiento con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.