¿Pensando en comprar camioneta? Estos son los 4 puntos clave que debe revisar antes

Los informes de ventas en Colombia demuestran que los compradores prefieren adquirir una SUV por encima de cualquier sedán, ya sea híbrido, eléctrico o a combustión. Por ende, si alguien está pensando en comprar un vehículo de este segmento, debe priorizar 4 aspectos, según los expertos.

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1. Seguridad, más allá de los airbags

Un informe de Hyundai especificó que los compradores de estos vehículos deben priorizar la seguridad del vehículo que están pensando en adquirir. Enfatizan que esto no solo requiere prestarle atención a los airbags, pues ya se suman sistemas capaces de advertir sobre determinados riesgos y asistir al conductor.

Entre los detalles más destacados de este aspecto, destaca el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión frontal, el monitoreo de punto ciego y los asistentes de mantenimiento de carril.

Se investigó si las lesiones de los peatones serían más graves al involucrar un vehículo eléctrico debido a su mayor peso. Foto: Getty Images

Expertos de organizaciones internacionales como el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) destacan que aquellos sistemas que combinan la advertencia de colisión frontal y frenado automático de emergencia pueden reducir en un 50 % los choques por alcance trasero y en un 56 % los que generan lesiones.

2. Eficiencia para el uso diario

Allí destacan factores claves como el consumo de combustible, que siempre ha sido muy relevante, pero hoy en día puede llegar a ser insignificante por el auge de los vehículos sin emisiones. En los eléctricos, el término cambia, pero el objetivo es el mismo, por lo que la pregunta debe ser: ¿me funciona la autonomía que ofrece el vehículo?

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Ahora bien, hablando de SUVs, entra en la conversación un aspecto bastante interesante de la eficiencia, haciendo referencia al espacio que ofrece y lo utilitario que puede llegar a ser para el comprador.

3. Espacio y versatilidad

Los compradores de una SUV no solo valoran el funcionamiento básico de transporte de un lugar a otro en la ciudad; también priorizan la utilidad que les ofrece en cuanto a transportar pasajeros, llevar equipaje o hacer viajes fuera de la ciudad.

Por ende, destacan las diferentes propuestas de las marcas que logran combinar altura, espacio interior, capacidad de carga y posición de conducción, lo que ha contribuido a que este formato gane terreno frente a otros segmentos.

Destacan las camionetas grandes. Foto: Hyundai

4. Tecnología útil, no solo entretenimiento

La conectividad continúa siendo importante, pero la tecnología dentro de una SUV está tomando un sentido más funcional. Sistemas de asistencia a la conducción, cámaras, sensores, conectividad y controles inteligentes buscan facilitar determinadas tareas y entregar más información al conductor.

El cambio está en que estas herramientas empiezan a integrarse como parte de la experiencia cotidiana y no únicamente como elementos adicionales de equipamiento.

Más que escoger únicamente por tamaño o apariencia, el consumidor tiene hoy un abanico más amplio de variables para evaluar. La evolución del segmento SUV refleja precisamente ese cambio: vehículos pensados no solo para movilizarse, sino para adaptarse a las diferentes formas en que las personas utilizan su carro.