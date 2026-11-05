La promesa que pagará Carlos Antonio Vélez tras Millonarios vs. América: “Tengo que cumplir”

Carlos Antonio Vélez analizó el empate de Millonarios vs. América en Win Sports y luego se comprometió a pagar la promesa que había hecho con los panelistas de ‘Despierta Win’ si el partido terminaba empatado 0-0.

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El experimentado periodista confiaba en que el marcador de azules y rojos terminaría con goles; sin embargo, los porteros Jean Fernandes y Javier Burrai tuvieron una noche de ensueño para evitar la caída de su arco.

Vélez tendrá que ofrecerle una comida a sus colegas del canal deportivo. “Yo me imagino que hay felicidad porque les va a llegar lechona, les va a llegar de todo a mis compañeros. La responsabilidad fue de los arqueros y aquí no hay nada que hacer”, expresó al final de su columna de ‘Palabras Mayores’.

“El 0-0 de anoche confirma la regla y es que eso conmigo no va; sin embargo, tengo que cumplir y voy a cumplir. Una vez esté en Bogotá voy a ofrecer un banquete que el rico de Epulón enviadiaría. Lo llevaré en esta época de navidad, que estaré por allá, para cumplir con mi promesa”, agregó el periodista.

Juan Guillermo Cuadrado y Mateo Castillo en el partido de Millonarios vs. América Foto: Lina Gasca/Colprensa

El análisis de Millonarios 0-0 América de Cali

Antes de eso, Carlos Antonio Vélez había hecho un análisis minucioso del partido entre Millonarios y América. “Inconscientemente el América le hizo la vida muy difícil a Millonarios en esos primeros 26 minutos y 32 segundos. Hubo un partido de 26:32 en el que América no la agarra, corre detrás del balón, se mete atrás... Inconscientemente complicó a Millonarios con eso”, dijo.

Vélez considera que “Millonarios es un equipo que con la pelota, en la elaboración y la gestión ofensiva, no finaliza nada. Si usted quiere meter en un problema a Millonarios, dele la pelota”.

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Después de ese momento puntual en el que América se defendía, Millonarios encontró más espacios atrás y pudo llevar peligro. “Por eso Cuadrado casi vacuna”, apuntó.

Carlos Antonio opina que el conjunto embajador “tuvo la carga ofensiva” y no tomó ventaja por la actuación estelar de Jean Fernandes en el arco. “En términos generales fue un partido en el que las situaciones ofensivas fueron de un lado; América solo llegó dos veces con peligro y fue la noche del número 1″, expresó.

En su análisis, el periodista caldense aseguró que América jugó a “generar densidad” y cerrar espacios en defensa. “Millonarios tuvo posicionamiento medio, triángulo en el fondo, doble pivote, cabeza de área y a partir de ahí un hombre volcado a la derecha convertido en la única salida del equipo albiazul”.

El local ganó en posesión (56.3) y en remates al arco (8), pero no encontró la diferencia en el marcador. “Lo probó todo, todas las vías las probó”, concluyó Vélez.