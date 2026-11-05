Harry Kane definió su futuro y el Bayern Múnich comunicó la decisión que tomaron

Después de varias semanas en negociaciones, Bayern Múnich comunicó que Harry Kane se queda y firma un nuevo contrato hasta 2029. El delantero inglés, que acaba de ganar el Balón de Oro, era la prioridad del conjunto bávaro ante posibles ofertas desde la Premier League.

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Kane se mostró contento por este acuerdo que prolongará su estadía en Alemania hasta cuando cumpla 36 años de edad. “Es enorme para mí personalmente, para ser honesto. Creo que lo has visto en las actuaciones, lo has visto en la forma en que hablo en las zonas mixtas después, que estoy extremadamente feliz aquí”, explicó en rueda de prensa.

“Creo que mudarme a Múnich fue un gran paso para mí y mi familia, y hemos quedado tan impresionados con la conexión que hemos tenido no solo con la gente dentro del club, sino también con los aficionados, todos alrededor, afuera, en Múnich también. Estoy extremadamente feliz, pero como siempre, quiero estar compitiendo por los mejores trofeos, los trofeos más grandes, quiero estar jugando para un equipo que está desafiando por los honores más altos”, añadió.

Harry Kane siempre tuvo como prioridad la renovación de su contrato con el Bayern Múnich, aunque también contempló la posibilidad de volver a la Premier League y tomar una revancha de todos los años que vivió sin títulos en el Tottenham.

Declaraciones desde el Bayern Múnich

Max Eberl, director deportivo del Bayern, calificó la continuidad de Harry Kane como una decisión clave para el futuro del club. “Cuando un club logra atar al mejor jugador del mundo, es una declaración enorme. Queremos competir por los trofeos más grandes y esto simplemente nos hace mejores”, apuntó.

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Por esa misma senda va la opinión de Jan-Christian Dressen, CEO del conjunto bávaro, quien lideró las negociaciones para renovar al goleador. “Estamos muy, muy contentos de haber logrado extender el contrato del mejor jugador del mundo hasta 2029. La importancia no puede exagerarse. Para decirlo en una sola frase: el mejor delantero del mundo ha firmado aquí, lo que demuestra que es una de las mejores decisiones desde el punto de vista deportivo y financiero”, declaró.

“Harry nos ha dado una cantidad increíble de alegría en los últimos tres años y ha demostrado que, incluso en estos últimos tres años, ha valido cada penique. Vemos las cosas de la misma manera hacia adelante. Por eso somos muy optimistas, y todavía tenemos mucho que queremos lograr juntos. Por eso dijimos que esta historia aún no está completamente escrita. Y quién sabe qué pasará en 2029″, agregó Dressen.

Harry Kane estrenará su nuevo contrato este sábado enfrenando al Mainz, último partido antes de unirse a la selección de Inglaterra para el parón internacional de noviembre.