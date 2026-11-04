Oficial el segundo que desciende en la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Cúcuta vs. Santa Fe

Este miércoles, 4 de noviembre 2026, se jugó un partido que tiene implicación directa en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026-ll. El resultado en el estadio General Santander confirma el segundo descendido de esta temporada que jugará en la segunda división en el 2027.

Por la fecha 17 de la Liga Betplay, Cúcuta Deportivo fue local ante Santa Fe al que le ganó 1-0 con gol de Léider Berdugo en el minuto 62. Esta mínima diferencia, además de avivar sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares, lo confirma en la primera división un año más y oficializa el otro descendido además del Boyacá Chicó.

Ya sin posibilidades, Jaguares de Córdoba es el club que va a la B, pues ya le es imposible salvarse por su precario promedio. El club de Montería deberá estar en la B en el 2027 y pelear para regresar en el 2028.

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