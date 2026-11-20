Los recientes ataques terroristas en contra de la infraestructura vial en el país y a cargo de las disidencias de las Farc tienen puntos en común que, de acuerdo con expertos consultados por SEMANA, resultan un “reciclaje” de modalidades usadas hace más de 30 años en la amenaza contra el Estado y con la firma del cartel de Medellín.

Video captó momento exacto de atentado terrorista en peaje entre Bogotá y Villavicencio

Peajes en diferentes puntos del país fueron el objetivo de los grupos criminales donde ubicaron carros bomba que, según los informes de los expertos en explosivos, tenían una forma de activación usada por el extinto narcotraficante Pablo Escobar en los actos terroristas en contra de la fuerza pública y entidades del Estado.

El coronel en retiro Saúl Lizarazo, que estuvo a cargo del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional por más de una década, advirtió que los ataques terroristas en los peajes comparten una metodología: el uso de una mecha como forma de activación y que requiere una cercana participación de los terroristas.

“Es una modalidad ampliamente documentada por la fuerza pública en Colombia y fue la modalidad predilecta de Pablo Escobar en la guerra contra el Estado, es la modalidad de tener una carga principal acondicionada en un vehículo con una mecha de seguridad y que, inmediatamente iniciada la mecha, había una moto acompañante para escapar una vez detonada”, dijo el coronel.

El experto antiexplosivos señaló de qué forma los delincuentes logran concretar los atentados terroristas y cómo los responsables deben acercarse al objetivo de los atentados, dejar el vehículo cargado y luego huir en otro vehículo que generalmente resulta ser una motocicleta.

“Utilizan un vehículo que ha sido hurtado en las últimas 24 horas y lo que hacen es que en la misma noche se acondiciona con los explosivos, cilindros o canecas con explosivos, y el sistema es una mecha de seguridad acondicionada con detonadores que le da el tiempo suficiente al terrorista para huir del lugar de los hechos”, advirtió el experto.

Lo que advierte el coronel Lizarazo es que esta forma de activación de los explosivos resulta altamente efectiva para los terroristas y un problema para las autoridades, puesto que, una vez encendida la mecha, es en cuestión de segundos la activación de la carga explosiva; no hay forma de evitar la detonación.

Un atentado terrorista se presentó en el peaje Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Foto: Tomada @RafaelaCortesZ

“Lo que tenemos que indicar es que, una vez prendida la mecha de seguridad, el vehículo carro bomba va a explotar, no existe ninguna contramedida, porque aquí lo que estamos contando es cuánto dura la mecha para detonar y está siendo utilizada en las carreteras colombianas por el nivel de impacto”, dijo el coronel.

La inteligencia anticipativa resulta ser una herramienta fundamental para prevenir los ataques terroristas, insiste el exdirector de antiexplosivos de la Policía; que las incautaciones que se hacen, los atentados que se frustran e incluso los que infortunadamente se completan, son elementos de prueba que podrían, de manera conjunta entre las autoridades, anticipar los ataques terroristas.