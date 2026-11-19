Gabriel es un adulto mayor que llegó al consultorio jurídico buscando soluciones a sus problemas legales, pero su historia no terminó ahí: después de superar esas dificultades, regresó para compartir algunas tardes con las personas que lo habían atendido. Durante un tiempo, Gabriel vivió en un carro, hoy encuentra en esas visitas un espacio para conversar, sentirse acompañado y aliviar, al menos por unas horas, la soledad.

“Hemos hecho del consultorio jurídico no solo un espacio para resolver los problemas legales de las personas, sino también para escucharlas y acompañarlas. Gabriel es un ejemplo de ello. Es un adulto mayor al que logramos ayudar a resolver sus asuntos jurídicos y que ahora regresa a visitarnos para compartir algunas tardes con nosotros. Hemos construido un vínculo que va más allá de la atención jurídica”, cuenta Luisa Arbeláez, directora del consultorio jurídico de Fundación Universitaria Colombo Germana - Unigermana.

La historia de Gabriel resume una convicción que atraviesa el trabajo de Luisa: detrás de cada consulta hay una persona con una historia, unas necesidades y, muchas veces, dificultades que van más allá de lo estrictamente legal.

La abogada Luisa Arbeláez. Foto: Cortesía

Una oportunidad para ejercer y transformar

Abogada y filósofa de formación, Luisa cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y de Familia y un doctorado en Filosofía del Derecho. Llegó a la dirección del consultorio jurídico tras participar en una convocatoria de la institución. Se vinculó inicialmente como asesora del área de familia, en junio de 2025. Un año más tarde fue promovida a la dirección del consultorio.

Su trayectoria profesional tiene un significado particular en un ámbito en el que las personas con discapacidad todavía enfrentan prejuicios sobre sus capacidades. Es, quizá, la primera mujer con discapacidad visual en Latinoamérica en dirigir un consultorio jurídico.

Para ella, uno de los mayores desafíos de asumir este cargo no ha sido la tecnología ni la adaptación de las herramientas de trabajo, sino la manera en que otras personas reaccionan ante su presencia en una posición directiva.

“La gente no está acostumbrada a ver a una persona con mi condición en un cargo de dirección, y los prejuicios siguen siendo grandes. Uno de mis mayores retos ha sido el actitudinal: la manera en que algunas personas me tratan o las dudas que surgen cuando me ven desempeñando este rol. Los retos de accesibilidad, aunque son importantes, muchas veces son más fáciles de resolver. Cambiar los prejuicios y transformar esas percepciones es mucho más difícil”, explica.

Por eso, su presencia al frente del consultorio también cumple una función pedagógica, pues cada jornada de trabajo y caso de éxito contribuyen a cuestionar la idea de que una discapacidad visual limita la capacidad de liderar, enseñar o ejercer el derecho. No se trata únicamente de ocupar un cargo, sino de demostrar, con resultados, que las personas con discapacidad tienen conocimientos, experiencia y capacidades para asumir responsabilidades profesionales.

El consultorio lleva el nombre de Óscar Darío Amaya Navas, en homenaje a su trayectoria como jurista y a sus aportes al derecho en Colombia. Referente nacional en derecho constitucional y ambiental, fue viceministro de ambiente y vicepresidente del Consejo de Estado, además de dedicar parte de su carrera a la formación de nuevas generaciones de abogados. Su nombre acompaña una iniciativa que busca acercar la justicia a quienes más la necesitan y formar profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad.

Un consultorio que acerca la justicia

Desde junio de 2025, el consultorio jurídico de Unigermana trabaja para otorgar orientación legal a personas que no siempre cuentan con los recursos económicos para contratar servicios jurídicos particulares. Atiende principalmente a población de estratos socioeconómicos 1 y 2.

En su primer año de funcionamiento, el consultorio ha gestionado cerca de 100 casos relacionados con pensiones y atendido alrededor de 70 personas con discapacidad o diversidad funcional, entre muchos otros casos.

Es una oportunidad de formación para los estudiantes, quienes se acercan a las realidades de las personas que buscan asesoría jurídica y comprenden que el ejercicio del derecho exige tanto preparación técnica como capacidad de escucha y sensibilidad frente a las circunstancias de cada caso.

El consultorio avanza, además, en el proceso para obtener el reconocimiento como consultorio jurídico inclusivo, con el propósito de fortalecer su apuesta por una atención que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y contribuya a eliminar barreras en el acceso a la justicia.

La historia de Luisa y la de las personas que llegan al consultorio se encuentran en un mismo punto: la importancia de contar con espacios en los que alguien esté dispuesto a escuchar, orientar y ofrecer oportunidades. Para Luisa, liderar este espacio es una oportunidad para mostrar que las personas con discapacidad pueden ocupar cargos directivos y ejercer su profesión sin que los prejuicios definan hasta dónde pueden llegar.

Por su parte, Gabriel, que sigue regresando al consultorio incluso después de haber resuelto sus problemas jurídicos, es quizá una de las expresiones más claras de lo que el equipo ha construido: un lugar donde la atención no termina necesariamente cuando se cierra un caso.