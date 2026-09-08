De los expedientes judiciales a los cuentos infantiles. La historia de cómo una abogada creó una conexión con el espectro autista

Anghela Sánchez García es abogada. En su experiencia profesional, pasó por la Contraloría, la Fiscalía y en su propio despacho en la lucha por los derechos humanos y protección de los derechos de los niños; también es escritora de cuentos para niños con un toque especial, un ingrediente inédito en la literatura infantil.

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Sarita, la mariposita que podía cantar, es un cuento infantil que la abogada Anghela inspiró en la historia de su propia hija Sarah Lucía, de 13 años, quien está dentro del espectro autista.

El libro fue pensado, desarrollado y publicado con un objetivo fundamental: crear una conexión entre adultos y niños, para entender, con fantasía, lo que llaman el espectro autista.

“La historia sigue a una gusanita que no avanza al ritmo que todos esperaban de ella. Cuando el médico del bosque anuncia que jamás podrá volar, Sarita y su familia atraviesan un camino de incertidumbre y aprendizaje hasta descubrir que el problema nunca estuvo en su diferencia, sino en pedirle que se pareciera a las demás para convertirse en mariposa”, señala la reseña del libro.

El cuento fue lanzado en la versión número 22 de la Fiesta del Libro de Cúcuta, en un evento con la autora y una charla entretenida con padres y niños que encuentran en el cuento la magia y la motivación suficiente para entender la alegría que significa compartir con niños y jóvenes diagnosticados con el llamado espectro autista.

“Sarita es apenas el primero de varios cuentos que la autora ya tiene en proceso de edición. Algunos abordan la empatía, el bullying y la diferencia; otros no buscan enseñar ninguna lección, sino simplemente abrir mundos e invitar a un niño a descubrir el placer de tener un libro entre las manos”, explicaron en la presentación del cuento en la ciudad de Cúcuta.

La Anghela Sánchez García presentó un libro infantil inspirado en su propia hija con el “espectro autista” Foto: Suministrada (API)

La abogada Anghela, autora del libro, es además la directora de la Fundación Luces en Singular, que desde hace nueve años está dedicada a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, también a la sensibilización sobre inclusión educativa, laboral y social.