Pagaron millonaria suma para liberar a un detenido de ICE y cayeron en una estafa: la supuesta abogada había sido creada con IA

La familia, que buscaba conseguir la libertad de un ser querido detenido en un centro de inmigración de Adelanto, California, terminó siendo víctima de una presunta estafa. Según relató a FOX 11 Los Ángeles, perdió cerca de US$10.000, equivalentes a unos $31,7 millones de pesos colombianos, después de contactar a una mujer que se presentaba como abogada de inmigración.

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El contacto comenzó cuando los familiares encontraron el perfil de la supuesta profesional en Facebook, donde contaba con varias reseñas positivas. Al considerar que se trataba de una abogada legítima, iniciaron conversaciones mediante videollamadas, compartieron documentos personales y siguieron las instrucciones que recibían con la intención de gestionar la liberación del detenido.

Durante el supuesto trámite, la mujer les informó que el familiar podía recuperar su libertad después de pagar una fianza de US$4.355, cerca de $13,8 millones de pesos colombianos. Para respaldar sus afirmaciones, envió documentos que aparentaban corresponder a expedientes judiciales, incluido uno en el que supuestamente se confirmaba que el detenido había sido liberado bajo fianza.

Las primeras dudas surgieron cuando Marena Lin, una ingeniera de software que estaba ayudando a la familia, revisó los documentos entregados por la supuesta abogada. Al analizar el material, descubrieron que los trámites aparentemente nunca habían sido presentados ante el tribunal. Además, uno de los archivos tenía una anomalía visible: las palabras “Estados Unidos de América...” aparecían cortadas en la parte superior.

Las sospechas aumentaron después de que Lin examinara un video en el que la supuesta profesional hablaba con la madre del detenido. La ingeniera manifestó que, por las características de las imágenes, consideraba que podría tratarse de un avatar creado mediante inteligencia artificial.

“Cada vez da más miedo lo realista que es”, afirmó al referirse a la sofisticación de este tipo de herramientas.

El contacto comenzó cuando los familiares encontraron el perfil de la supuesta profesional en Facebook, donde contaba con varias reseñas positivas. Foto: Getty Images

Aunque algunos de los documentos parecían auténticos y la comunicación con la mujer generaba confianza, la familia asegura que terminó perdiendo alrededor de US$10.000, más de $31 millones de pesos colombianos.

Ahora, las autoridades intentan establecer qué ocurrió con el dinero y determinar quién estaba detrás de la cuenta de Facebook utilizada para mantener las conversaciones.

El caso también generó una advertencia por parte del abogado de inmigración James DeSimone, quien señaló los riesgos de buscar asesoría jurídica a través de internet. Según explicó, este tipo de fraude es un problema conocido y los inmigrantes pueden encontrarse especialmente expuestos debido a la urgencia de sus situaciones y a la necesidad de recibir orientación legal.

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Por esta razón, DeSimone recomendó comprobar de manera independiente la identidad y las credenciales de cualquier abogado antes de contratar sus servicios, compartir documentos o realizar pagos.

Mientras la familia intenta encontrar a los responsables, se conoció que la persona que se hacía pasar por la profesional presuntamente habría utilizado los datos de licencia correspondientes a un abogado real de otro estado.