Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 ahora se juega gratis en el navegador; lo que se sabe sobre esta versión

Los seguidores de Dragon Ball tienen una alternativa para volver a los combates de uno de los videojuegos más recordados de la franquicia. Una página web permite jugar Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 directamente desde el navegador del computador, sin necesidad de instalar un emulador.

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La propuesta llama la atención por la posibilidad de acceder al título sin realizar una descarga convencional. Sin embargo, hay un aspecto importante: no se trata de una versión oficial de Bandai Namco ni de un lanzamiento respaldado por los propietarios de los derechos de la saga.

Una alternativa para jugar sin instalar programas

El sitio dragonballbt3.online ofrece acceso al videojuego desde el navegador. Según la información publicada sobre esta adaptación, basta con ingresar a la página y esperar a que cargue para comenzar una partida.

Los jugadores pueden combatir contra la computadora o medirse con personas que se conectan desde otros lugares. Foto: dragonballbt3

La plataforma contempla dos modalidades: una para jugar en solitario contra la máquina y otra que permite enfrentarse a otros usuarios por internet. Esta última opción abre la posibilidad de disputar combates con personas que se encuentran en lugares diferentes.

El teclado y los mandos también son una opción

La experiencia no está limitada al teclado del computador. La versión web también permite utilizar mandos compatibles conectados mediante un cable USB o Bluetooth.

Además, dispone de ajustes para modificar la distribución de los botones. Esto permite adaptar los controles a las preferencias de cada jugador sin depender de una configuración única.

Para quienes buscan una partida más fluida, la información disponible recomienda utilizar navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge, comenzar con una resolución gráfica baja y comprobar el rendimiento antes de aumentar la calidad de imagen. En los enfrentamientos por internet, una conexión estable también puede ayudar a reducir los retrasos.

¿Es una versión oficial de Dragon Ball?

La principal precaución está relacionada con el origen del proyecto. La página no corresponde a un lanzamiento oficial de Bandai Namco y se presenta como una iniciativa independiente impulsada por aficionados.

Aunque la iniciativa se describe como gratuita y sin ánimo de lucro, no se ha confirmado si tiene autorización para ofrecer el videojuego. Foto: Getty Images

Aunque la propuesta se describe como un proyecto sin ánimo de lucro, esa condición no demuestra por sí sola que cuente con autorización para distribuir o ejecutar el videojuego.

Es importante tener presente que no es una alternativa oficial. La información disponible tampoco permite confirmar de manera independiente el alcance de los permisos del proyecto ni las condiciones de seguridad del sitio.