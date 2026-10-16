Dígale adiós a las llamadas spam: el infalible método para que dejen de contactarlo con fines publicitarios

Durante la jornada laboral, en los momentos de descanso o incluso cuando se espera una llamada importante, el teléfono puede sonar repetidamente para ofrecer servicios, promocionar productos o vender planes que el usuario no ha solicitado.

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Aunque muchas de estas comunicaciones responden a campañas comerciales, no todas tienen el mismo propósito. Algunas son realizadas por empresas que buscan captar nuevos clientes, mientras que otras pueden ser llamadas automatizadas o intentos de fraude que recurren a ofertas engañosas para obtener información personal.

Por esta razón, aprender a identificar las llamadas spam y comerciales permite tomar mejores decisiones sobre cuáles contestar, cuáles bloquear y ante cuáles conviene extremar las precauciones.

Si bien no existe un método que garantice la eliminación total de estas comunicaciones, sí hay varias medidas que ayudan a reducir su frecuencia y a proteger la información personal. Según las recomendaciones de Kaspersky, estas son algunas de las alternativas que se pueden poner en práctica:

1. Activar los filtros del operador

Los operadores de telefonía móvil cuentan con herramientas para identificar, filtrar o bloquear llamadas no deseadas antes de que lleguen al celular. Algunas de estas funciones son gratuitas, aunque pueden requerir una activación previa.

Por ello, conviene consultar directamente con la compañía qué opciones ofrece y cómo habilitarlas. Esta medida permite añadir una capa de protección y disminuir la cantidad de llamadas sospechosas que recibe el usuario.

Imagen de referencia de hombre preocupado mientras habla por llamada telefónica. Foto: Getty Images

2. Tener precaución

Recibir una llamada de un número desconocido no significa necesariamente que exista un riesgo. Sin embargo, cuando se trata de una comunicación inesperada o que genera desconfianza, es importante actuar con cautela.

Si la llamada parece sospechosa, lo más recomendable es no compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación. También es conveniente evitar devolver llamadas a números que parezcan extraños sin antes comprobar su procedencia.

3. Utilizar aplicaciones

Otra alternativa consiste en instalar aplicaciones especializadas en identificar números desconocidos, advertir sobre posibles fraudes y bloquear automáticamente llamadas comerciales o sospechosas.

Estas herramientas suelen utilizar bases de datos de números reportados y registros compartidos por otros usuarios para reconocer patrones asociados con el spam. No obstante, antes de instalar una aplicación, es importante revisar su reputación, los permisos que solicita y sus políticas de privacidad, con el fin de evitar que los datos personales queden expuestos.

Imagen de referencia de mujer enojada hablando por llamada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, en Colombia, los usuarios también pueden recurrir al Registro de Números Excluidos (RNE), un mecanismo gratuito que permite solicitar que sus números telefónicos y otros datos de contacto sean excluidos de determinadas campañas comerciales y publicitarias.

La inscripción ayuda a limitar los contactos con fines promocionales por parte de las empresas sujetas a esta regulación. Sin embargo, no garantiza que desaparezcan todas las llamadas no deseadas, por lo que resulta conveniente combinar esta opción con los filtros del operador y otras medidas de protección.