Recibir llamadas de números desconocidos se ha convertido en una situación habitual para muchos usuarios. En algunos casos, se trata de ofertas comerciales, promociones o encuestas que llegan sin haber sido solicitadas. En otros, son comunicaciones insistentes que se repiten varias veces al día y terminan convirtiéndose en una molestia.

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Además de afectar la tranquilidad, estas pueden representar riesgos para la privacidad y la seguridad digital, especialmente cuando detrás de ellas hay delincuentes que buscan obtener información personal o engañar a quienes contestan.

Uno de los problemas más frecuentes es la insistencia. Algunas personas reciben varias llamadas durante una misma jornada, incluso después de rechazar la comunicación o bloquear el número desde el que se realiza.

Esta situación interrumpe las actividades laborales y personales, dificulta el uso cotidiano del celular y genera desconfianza frente a cualquier llamada entrante, incluso cuando puede tratarse de un contacto importante.

Foto de referencia de una llamada spam. Foto: GEMINI

Para reducir estas interrupciones, una alternativa es crear una lista de contactos permitidos mediante la función ‘No molestar’ del teléfono. Esta herramienta permite recibir llamadas únicamente de los números guardados o seleccionados previamente, sin que las comunicaciones desconocidas interrumpan las actividades diarias. También es posible establecer excepciones para familiares y otras personas cuyos contactos se consideren prioritarios.

Para activar esta opción, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a ‘Ajustes’ y buscar la opción ‘Notificaciones’ o ‘Sonido y vibración’, según la versión del sistema operativo.

Seleccionar ‘No molestar’ para acceder a las opciones de configuración.

Ubicar el apartado ‘Llamadas y mensajes’, dentro de la sección de contactos permitidos.

Pulsar ‘Añadir contactos’ y seleccionar las personas de las que se desean recibir llamadas.

Activar el modo ‘No molestar’ para silenciar las comunicaciones de números que no estén incluidos en la lista autorizada.

Imagen de referencia de hombre respondiendo una llamada spam. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Otra posibilidad es dejar que las llamadas de números desconocidos lleguen directamente al buzón de voz. De esta manera, si se trata de una comunicación legítima, la persona o empresa podrá dejar un mensaje y explicar el motivo del contacto, sin necesidad de interrumpir al usuario.

Por otra parte, algunos teléfonos Android incorporan una función de filtrado de llamadas en tiempo real que permite al Asistente de Google responder inicialmente.

La herramienta puede identificar quién está llamando y preguntar cuál es el motivo de la comunicación antes de que el usuario decida si desea contestar. Sin embargo, esta característica no está disponible en todos los dispositivos, pues su funcionamiento depende del modelo, el país y el operador.