Cuando se está fuera de casa y no se tiene acceso a internet, conectarse a una red wifi pública puede parecer una alternativa práctica para salir del apuro. No es un secreto que buena parte de las actividades cotidianas dependen de esta herramienta, ya sea para comunicarse, consultar información o realizar diferentes tareas.

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Estas conexiones suelen estar disponibles en aeropuertos, centros comerciales, cafeterías y restaurantes, entre otros lugares. Sin embargo, existe una razón por la que los expertos recomiendan tener precaución antes de utilizarlas: los ciberdelincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades de estas redes para acceder a los dispositivos de otros usuarios.

“Las mismas características que convierten los puntos de acceso Wi-Fi gratuitos en deseables para los consumidores los hacen atractivos para los hackers; en concreto, la ausencia de requisitos de autenticación para establecer una conexión de red. Esta característica ofrece una oportunidad increíble a los hackers para obtener acceso sin restricciones a los dispositivos no seguros de la misma red”, explican desde Kaspersky.

A través de estas conexiones, los delincuentes pueden intentar interceptar la información que circula por internet, incluidos correos electrónicos, contraseñas y datos bancarios. También existe el riesgo de que distribuyan programas maliciosos mediante archivos compartidos o ventanas emergentes fraudulentas que simulan ser actualizaciones de aplicaciones.

Imagen de referencia de un teléfono celular conectado a wifi. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque conectarse a una red pública implica ciertos riesgos, esto no significa que deban evitarse por completo. Adoptar algunas medidas de seguridad permite reducir la exposición de los datos personales y dificultar posibles ataques.

¿Qué hacer cuando no se tiene internet fuera de casa?

Una de las principales recomendaciones para quienes necesitan utilizar una red wifi pública es recurrir a una red privada virtual (VPN), que cifra la información durante la conexión. También es importante comprobar que las páginas visitadas utilicen el protocolo HTTPS y desactivar las opciones de uso compartido de archivos y recursos.

A estas precauciones se suman otras medidas, como apagar el wifi cuando no se esté utilizando y mantener actualizado un programa de seguridad que permita identificar posibles amenazas o archivos maliciosos.

Sin embargo, también existen alternativas para evitar depender constantemente de una conexión. Una de ellas es aprovechar las funciones de descarga que ofrecen algunas aplicaciones. Por ejemplo, Google Maps permite guardar mapas de determinadas zonas para consultarlos posteriormente sin necesidad de internet.

De igual manera, las plataformas de música y entretenimiento ofrecen la posibilidad de descargar canciones, películas y series directamente en el dispositivo. Así, las personas pueden acceder a estos contenidos durante un viaje o mientras esperan en algún lugar, sin depender de una red disponible.

Imagen de referencia de cómo se ve la función de wifi. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Otra opción consiste en guardar con anticipación documentos importantes, reservas, direcciones y otros archivos que puedan necesitarse durante el día. Tener esta información almacenada en el equipo facilita su consulta incluso cuando no hay cobertura o acceso a internet.

De esta manera, planificar qué información y contenidos se necesitarán antes de salir de casa permite reducir la dependencia de las redes públicas y, al mismo tiempo, mantener protegidos los datos personales y laborales.