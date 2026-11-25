El hecho de mencionar un producto, una película o cualquier otro tema en una conversación y encontrar poco después anuncios relacionados al navegar por Instagram o Facebook ha despertado durante años las sospechas de los usuarios sobre una posible vigilancia por parte de las redes sociales.

Algunos creen que las plataformas de Meta utilizan el micrófono del celular para registrar lo que dicen y aprovechar esa información con fines publicitarios.

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Ante estas inquietudes, Adam Mosseri, director de Instagram, decidió pronunciarse para desmentir esa teoría. El ejecutivo aseguró que la compañía no escucha las conversaciones de las personas ni accede al micrófono, la cámara u otros mecanismos de grabación del teléfono para seleccionar los anuncios que aparecen en sus aplicaciones.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Mosseri explicó que recibe preguntas sobre este asunto con mucha frecuencia y calificó esa supuesta práctica como una vulneración grave de la privacidad.

También señaló que, de existir una actividad de este tipo, habría indicios que podrían alertar a los usuarios, como un consumo inusual de batería o la activación del indicador luminoso que advierte cuando el micrófono está funcionando.

Imagen de referencia de aplicación de Instagram en el celular. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Pero, si no se trata de una escucha clandestina, ¿por qué aparecen anuncios relacionados con asuntos que las personas acaban de mencionar? El responsable de Instagram planteó varias explicaciones para entender esta coincidencia.

Una de ellas es que el usuario pudo haberse cruzado anteriormente con ese anuncio sin detenerse a observarlo. Aunque en ese momento no le prestara atención, el contenido pudo quedar registrado en su memoria y adquirir mayor relevancia después de hablar sobre el mismo asunto.

También influye la atención selectiva. Cuando una persona conversa sobre un tema determinado, es más probable que comience a identificarlo en distintos espacios, tanto en su entorno cotidiano como al navegar por las redes sociales. Esto puede generar la impresión de que la plataforma está reaccionando directamente a lo que acaba de escuchar.

Adam Mosseri, director de Instagram. Foto: AFP

Por último, el hombre explicó que Meta utiliza información relacionada con los usuarios y sus círculos cercanos para determinar qué publicidad podría resultarles interesante.

Es decir, los intereses, comportamientos y conexiones de una persona con sus amigos, así como los patrones de otros usuarios con características similares, pueden ayudar a definir los anuncios que aparecen en pantalla.

De esta manera, una publicidad que parece surgir justo después de una conversación no necesariamente significa que la plataforma haya accedido al micrófono del celular, sino que puede ser el resultado de los datos y las señales que la plataforma utiliza para personalizar sus contenidos.