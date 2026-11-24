El regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia estuvo marcado por una confesión personal ante los empleados de la compañía. El empresario pidió disculpas por sus actuaciones y reconoció que había cometido errores que afectaron tanto a su familia como a las personas que trabajan con él.

Nvidia restituye a Jensen Huang tras escándalos de espionaje y romance extramatrimonial

La confesión de Jensen Huang

“Cometí errores terribles”, dijo Huang durante una reunión de una hora en la sede de Nvidia, ubicada en Santa Clara, California, según informó The New York Times, que tuvo acceso a una retransmisión en directo del encuentro.

El directivo también confesó que está en terapia y habló de las consecuencias personales de sus decisiones. “Fui infiel a Lori y lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes”, afirmó, en referencia a su esposa desde hace más de 40 años.

Las relaciones extramatrimoniales que provocaron su salida de Nvidia

Huang, quien cofundó Nvidia hace tres décadas, había dimitido el 11 de noviembre después de que salieran a la luz dos relaciones extramatrimoniales: una con una empleada de la compañía y otra con Alice Huang, ejecutiva de una empresa cliente de Nvidia.

Sobre Alice Huang, las autoridades estadounidenses sospechan que podría ser un activo de la inteligencia china, un señalamiento que también hizo parte de la controversia alrededor del caso.

Las relaciones de Jensen Huang con una empleada de Nvidia y con Alice Huang, ejecutiva de una empresa cliente, provocaron su salida temporal. Foto: AFP

Tras recuperar su puesto el lunes, el empresario reconoció ante sus empleados que había incumplido las normas de comportamiento de la compañía. Según The New York Times, Huang admitió que no era “aceptable” haber violado un código de conducta cuya redacción él mismo había ayudado a elaborar.

Donald Trump habló sobre su regreso a la compañía

Durante la reunión, Jensen Huang también rechazó las versiones que señalaban que su restitución había sido consecuencia de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el consejo de administración.

El directivo aseguró que los consejeros habían investigado los hechos y recibido garantías del Gobierno de que su permanencia al frente de Nvidia no representaba una amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, Trump ofreció una versión diferente en una entrevista con CNBC el lunes, en la que reconoció haber intervenido en las conversaciones con el directorio.

“Hablé con ellos, digámoslo así”, dijo Trump. “Y los convencí”.

Por su parte, The Wall Street Journal informó, citando a personas conocedoras del asunto, que Huang agradeció a la administración estadounidense por facilitar a Nvidia un acceso rápido a información de inteligencia que ayudó al consejo a votar a favor de su regreso.

El periódico también señaló que los colaboradores que reportan directamente al CEO deberán enviar, de ahora en adelante, evaluaciones sobre su comportamiento al consejo de administración.

Huang, además, negó las informaciones que lo describen como un jefe abusivo y rechazó las acusaciones de que concentra un poder excesivo dentro de Nvidia. En medio de la controversia, las acciones de la compañía caían más de un siete por ciento durante las operaciones de la tarde.

*Con información de AFP.