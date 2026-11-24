TikTok registró una interrupción en su servicio durante la tarde de este martes 24 de noviembre. La falla, que se presentó durante aproximadamente una hora, generó dificultades para ingresar y utilizar diferentes funciones de la aplicación en varios países, entre ellos Colombia.

Huawei es condenada en Estados Unidos: lo que salió a la luz durante el juicio generó polémica

Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre los lugares con más reportes

De acuerdo con los registros de Downdetector, las primeras alertas de usuarios en Colombia comenzaron a aparecer hacia las 2:20 p. m. y alcanzaron su punto más alto a las 2:52 p. m.

El mapa de incidentes publicado por la plataforma mostró una concentración importante de reportes en Barranquilla, Bogotá y su área metropolitana, Medellín, Cali y Bucaramanga.

El mapa de Downdetector mostró una concentración de reportes por la caída de TikTok en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Foto: Downdetector

También aparecieron registros en Pereira, Manizales, Popayán y Cúcuta, aunque con una intensidad menor. Cartagena, Santa Marta y Tunja presentaron algunas señales aisladas de problemas.

Estas ubicaciones corresponden a la distribución geográfica de los reportes recibidos por Downdetector y no necesariamente indican que todos los habitantes de esas ciudades hayan experimentado la interrupción.

La aplicación concentró la mayoría de las quejas

Los datos de Downdetector permiten identificar cuáles fueron las principales dificultades comunicadas por los usuarios durante el incidente.

El 74 % de los reportes estuvo relacionado con el funcionamiento de la aplicación. Otro 14 % correspondió al feed, es decir, la sección donde aparecen los videos recomendados, mientras que el 7 % señaló problemas al momento de publicar contenido.

El 74 % de los reportes recibidos por Downdetector estuvo relacionado con fallas en la aplicación de TikTok. Foto: AFP

Los reportes comenzaron a disminuir durante la tarde

La situación empezó a mostrar una mejoría después del pico de alertas. Hacia las 3:22 p. m., los reportes comenzaron a reducirse, lo que indicaba una recuperación progresiva del servicio.

Sin embargo, sobre las 5:00 p. m. todavía había usuarios que manifestaban en redes sociales dificultades para iniciar sesión. Por ahora, estos comentarios no permiten establecer que la interrupción general continuara ni conocer una causa oficial de lo ocurrido.