El océano Pacífico vuelve a captar la atención de los especialistas por un calentamiento extraordinario cerca de las costas de Sudamérica. Las temperaturas superficiales del mar presentan anomalías de hasta 10 °C en sectores próximos a las islas Galápagos y Perú, un comportamiento que llevó a un meteorólogo a hablar de un posible “Mega El Niño”.

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Mientras tanto, una climatóloga advirtió sobre las consecuencias que podría tener este episodio climático.

Una anomalía de 10 grados cerca de Ecuador y Perú

La alerta tomó fuerza luego de que el meteorólogo Ryan Maue compartiera en la red social X un mapa que muestra una franja de aguas considerablemente más cálidas de lo habitual en el Pacífico ecuatorial, desde la costa sudamericana hacia el centro del océano.

Al comentar los registros, Maue escribió: “Anomalía de temperatura superficial del mar de +10 °C cerca de Galápagos y frente a las costas de Perú. Esto es ahora un Mega El Niño”.

Ryan Maue advirtió sobre una anomalía de hasta 10 °C en sectores del Pacífico cercanos a Ecuador y Perú. Foto: @RyanWeather

La cifra, sin embargo, corresponde a una zona específica y no significa que todo el océano Pacífico haya aumentado su temperatura en 10 grados. En sectores más amplios del Pacífico central, las anomalías se encuentran alrededor de 3 °C y 4 °C, de acuerdo con los datos citados por el New York Post.

La advertencia por un fenómeno que podría superar un récord histórico

La preocupación también fue expresada por la climatóloga Rebekah Jones, quien advirtió sobre la posible magnitud de este episodio y sus consecuencias para la población mundial.

“No puedo enfatizar lo suficiente lo potencialmente catastrófico que será este El Niño”, manifestó la especialista en una publicación en X.

Jones recordó que el El Niño de 1877 estuvo relacionado con una disminución del 3 % al 4 % de la población mundial. Foto: @GeoRebekah

En su mensaje, Jones recordó que el episodio más extremo registrado hasta ahora corresponde al fenómeno de 1877, cuya anomalía alcanzó los 3,5 °C. Según explicó, aquel acontecimiento estuvo relacionado con una disminución de entre el 3 % y el 4 % de la población mundial de esa época.

“Los científicos prevén que el El Niño de este año superará ampliamente ese récord”, agregó. También señaló que, en la región Niño 1+2, la anomalía ya había alcanzado los 4,6 °C.

NOAA también advierte por la intensidad de El Niño

Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) también apuntan a la posibilidad de un episodio de gran intensidad. En su más reciente pronóstico, el organismo estimó que existe cerca de un 60 % de probabilidad de que se registre un evento histórico.

Las proyecciones de la NOAA mantienen por encima del 50 % la posibilidad de un El Niño de intensidad histórica. Foto: NOAA

La entidad explicó que las posibilidades de que este episodio supere a los fenómenos de El Niño anteriores desde 1950 son de aproximadamente el 60 % para los períodos de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

En su informe, la NOAA señaló: “Las probabilidades de que ocurra un evento histórico que supere a los fenómenos de El Niño anteriores desde 1950 (+2,5 °C o más para un valor RONI de 3 meses) son ahora de ~60 % para los períodos de octubre-diciembre y noviembre-enero, manteniéndose en probabilidades superiores al 50 %”. Esta medición se refiere a una forma de calcular la intensidad del calentamiento del Pacífico.