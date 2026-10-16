El fondo del océano Pacífico esconde una enorme fractura: el hallazgo que sorprende a los científicos

Un estudio dejó en evidencia importantes fallas y fracturas en dos placas tectónicas que se hunden bajo la placa norteamericana, cerca de la isla de Vancouver. Se trata de las placas Juan de Fuca y Explorer, cuyo deterioro progresivo fue registrado por un equipo internacional de científicos mediante imágenes de alta resolución de la zona de subducción de Cascadia, ubicada frente a las costas del noroeste del Pacífico, entre Estados Unidos y Canadá.

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Los investigadores utilizaron ondas sonoras emitidas desde un buque científico, con las que examinaron las profundidades del fondo oceánico. Los resultados revelaron que las fracturas no solo afectan los sedimentos superficiales, sino que también se extienden hacia el interior de la litosfera oceánica.

¿Una estructura que está desapareciendo?

Uno de los movimientos que más llamó la atención de los científicos fue una grieta de aproximadamente 75 kilómetros de longitud que atraviesa por completo la corteza oceánica de la placa que se hunde. El estudio, publicado en la revista Science Advances, dejó en evidencia información sobre cómo se deterioran estas enormes estructuras geológicas durante su proceso de desaparición en las profundidades de la Tierra.

La zona de subducción de Cascadia es una falla que se extiende desde el norte de la isla de Vancouver hasta el cabo Mendocino, California. Foto: Google Earth

Para identificar estas deformaciones, los investigadores combinaron registros de actividad sísmica con datos obtenidos durante el experimento CASIE21, una expedición realizada en 2021 con financiación de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF).

Durante el estudio, el buque científico registró sus ecos mediante un cable de 15 kilómetros equipado con sensores submarinos. Además, los científicos identificaron un desplazamiento de aproximadamente cinco kilómetros en un sector de la placa oceánica.

Foto de referencia de las placas tectónicas. Foto: Getty Images

Según Brandon Shuck, geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio, en declaraciones recogidas por Science Advances, explicó la magnitud de la fractura identificada en el Pacífico: “Una de las grandes fallas está fracturando activamente la placa de tierra en el Pacífico aunque el desprendimiento todavía no se ha completado”.