Un extraordinario hallazgo en las profundidades marinas ha sorprendido a los científicos. Se trata del caracol de pie escamoso (Chrysomallon squamiferum), un pequeño molusco que habita a miles de metros bajo el océano Índico y que se distingue por tener una especie de armadura metálica que recubre parte de su cuerpo.

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Sin embargo, más allá de su inusual apariencia, este molusco se distingue por su capacidad para incorporar minerales como hierro y azufre en su organismo, una particularidad que podría permitir el desarrollo de materiales usados en la tecnología solar.

Aunque esta característica podría representar un aporte significativo para la innovación científica, la especie enfrenta una amenaza que pone en peligro su supervivencia: la minería en aguas profundas, una actividad que podría alterar gravemente los ecosistemas en los que habita.

Incluso, en 2019, el caracol de pie escamoso fue incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie en peligro de extinción. Su hábitat se limita a las fuentes hidrotermales del océano Índico, donde vive a profundidades de entre 2.400 y 2.800 metros, en ecosistemas únicos que funcionan como pequeños refugios de vida en el fondo marino.

Característica única: un mineral precioso en su interior

Este pequeño molusco ha despertado el interés de la comunidad científica por su capacidad para incorporar pirita en su organismo, un mineral conocido popularmente como el oro de los tontos debido a su semejanza con el oro. Este compuesto, formado por hierro y azufre (FeS₂), se caracteriza por sus propiedades semiconductoras y su elevada capacidad para absorber la luz.

Además de ser abundante y estar compuesto por elementos relativamente comunes, la pirita podría convertirse en una alternativa para la industria solar. Sin embargo, su fabricación representa un desafío, debido a que los procesos industriales requieren condiciones químicas y energéticas exigentes. También resulta complicado producir nanopartículas estables, uniformes y con formas controladas.

Imagen de referencia de contaminación el los océanos. Foto: Getty Images

En este contexto, en 2019, científicos de la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC) y de la Universidad de Tokio describieron el mecanismo mediante el cual el caracol de pie escamoso incorpora minerales de hierro y azufre en las escamas que recubren su cuerpo.

Pero, ¿cómo ocurre este proceso en su interior? Consiste en liberar azufre en sus estructuras corporales, donde reacciona con los iones de hierro presentes en el agua de las fuentes hidrotermales. Como resultado, se forman minerales como la pirita y la greigita, otro compuesto de hierro y azufre con propiedades magnéticas. Lo sorprendente es que este fenómeno ocurre de manera natural a temperaturas de entre 10 y 20 grados centígrados, muy por debajo de las que suelen necesitarse en los procesos industriales.