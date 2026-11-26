Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta útil para facilitar la toma de decisiones, incluso al momento de realizar compras por internet.

De cara al Black Friday y al Cyber Monday, que se llevarán a cabo del 27 al 30 de noviembre, esta tecnología puede convertirse en una aliada para encontrar productos, comparar opciones y administrar mejor el presupuesto, aprovechando las ofertas y los descuentos que estarán disponibles durante esas jornadas comerciales.

Delincuentes aprovechan el Black Friday para robar su dinero: advierten riesgos en las ofertas y los descuentos excesivos

Un estudio realizado por Interactive Advertising Bureau (IAB) y Talk Shoppe, publicado en 2025, reveló que el 57 % de los consumidores que utilizan IA durante sus compras recurren a esta tecnología para comparar productos y marcas. Asimismo, el 53 % la emplea para resolver dudas específicas sobre los artículos y el mismo porcentaje la utiliza para consultar precios o recibir alertas sobre posibles descuentos.

¿Cómo identificar ofertas reales con ayuda de la IA?

El experto en tecnología Manuel Murcia, a través de sus redes sociales, explicó que la IA puede ayudar a identificar si una promoción del Black Friday representa un descuento verdadero. Según indicó, solo debe utilizar una herramienta como ChatGPT para investigar el comportamiento del precio de un producto antes de realizar la compra.

Aunque la IA puede ser una aliada para encontrar mejores alternativas de compra, es importante que los consumidores comprueben la información por su cuenta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para ello, recomendó pedirle a la IA que consulte en qué tiendas se encuentra más económico el artículo, cuánto costaba durante los meses anteriores y si existen cupones de descuento disponibles.

También sugirió pedirle que identifique productos similares a menor precio y que, con base en esa información, determine si es mejor comprar de inmediato, esperar al Black Friday o aprovechar las ofertas del Cyber Monday.

Aunque la IA puede ser una aliada para encontrar mejores alternativas de compra, es importante que los consumidores comprueben la información por su cuenta. Para ello, deben consultar los precios, los términos y condiciones de las promociones, y las especificaciones de los productos directamente en los sitios web oficiales de las marcas antes de tomar una decisión.