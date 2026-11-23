Hojas de vida falsas, fotografías generadas con inteligencia artificial (IA) y sitios web que simulan portafolios profesionales hacen parte de una nueva campaña de ciberespionaje atribuida al grupo Lazarus. La operación, denominada FlashHole, fue identificada por investigadores de Kaspersky, quienes advirtieron que sus técnicas también podrían representar un riesgo para empresas de América Latina.

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La campaña está activa desde al menos julio de 2025 y ha afectado a organizaciones de distintos sectores en Asia. Según la investigación del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky (GReAT), los atacantes crearon perfiles profesionales fraudulentos para atraer a sus víctimas mediante correos electrónicos personalizados, una modalidad conocida como spear-phishing.

Las fotografías generadas con IA y los sitios que simulaban hojas de vida buscaban dar credibilidad a las identidades falsas. Sin embargo, el engaño no era el único mecanismo utilizado: los investigadores encontraron indicios de que una posible vulnerabilidad en CrossWeb EX, un software legítimo de seguridad y autenticación utilizado en Asia, podía activar la infección al visitar uno de esos sitios.

La campaña está activa desde al menos julio de 2025 y ha afectado a organizaciones de distintos sectores en Asia. Foto: Getty Images

El análisis también permitió identificar dos herramientas maliciosas hasta ahora no documentadas, llamadas TouchHub y ClientHub. Estas permiten ejecutar instrucciones en los equipos comprometidos, instalar nuevas amenazas y mantener la comunicación con los atacantes. Una de las variantes, además, utiliza Dropbox para ocultar ese intercambio de información.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el uso de criptografía poscuántica, diseñada para resistir futuros ataques de computadoras cuánticas. Lazarus la estaría aprovechando para proteger las comunicaciones entre los dispositivos infectados y sus servidores, lo que dificulta el análisis de sus actividades.

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Aunque los ataques identificados hasta ahora se concentran en Asia, Kaspersky recordó que Lazarus tiene antecedentes de actividad maliciosa en América Latina. Por eso, advirtió sobre la posibilidad de que estas tácticas se utilicen contra organizaciones de la región.

Entre las recomendaciones para las empresas están verificar la autenticidad de perfiles y enlaces recibidos, mantener actualizados sus programas, controlar los permisos de acceso y monitorear conexiones inusuales a servicios en la nube.