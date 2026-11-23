El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una propuesta tributaria para enfrentar la situación fiscal del país, en la que plantea combinar nuevas fuentes de recaudo, reducción del gasto estatal y modificaciones al sistema de impuestos para estimular la inversión privada.

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La iniciativa, divulgada a través de un comunicado del Centro Democrático este 23 de noviembre, contiene una serie de medidas que, según el documento, buscan atender las necesidades de financiación del Gobierno sin aumentar la carga tributaria sobre las empresas.

Álvaro Uribe, expresidente de la República. Foto: COLPRENSA Catalina Olaya

El texto señala que existe un consenso sobre la situación fiscal y financiera del país, y recuerda que el proyecto oficial para 2027 contempla un incremento del recaudo de $38 billones. Sin embargo, Uribe considera que el punto de partida debe ser una economía que ya enfrenta una elevada carga impositiva.

En ese contexto, el Centro Democrático indicó que trabaja con consultores en la identificación de nuevas fuentes de ingresos. Hasta el momento, el partido estima que podría obtener $10,5 billones mediante diferentes cobros y ajustes tributarios.

Entre las alternativas se encuentran aumentos en los gravámenes a cervezas, vinos, licores, cigarrillos y productos asimilados. También se contempla ampliar los cobros a los juegos localizados y a las plataformas de juegos de azar y apuestas nacionales e internacionales.

La propuesta incluye, además, aplicar IVA a los paquetes cuyo valor sea inferior a 200 dólares y establecer un arancel cuando su país de origen no tenga un acuerdo comercial con Colombia. A esto se suman posibles ajustes tributarios para los vehículos eléctricos e híbridos y la reducción de gastos y otros factores relacionados con las cajas de compensación familiar.

En materia de recaudo, el documento también plantea cobrar IVA a la vivienda turística, cuya dimensión, según el expresidente, ya es comparable con la de la hotelería formal.

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Asimismo, propone implementar mecanismos de normalización de activos no declarados y recuperar acreencias pendientes ante la Dian y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

Para este último punto, contempla otorgar facilidades de pago mediante alivios en intereses, sanciones y capital, así como ampliar las facultades de las entidades territoriales para adelantar procesos de recuperación de cartera.

Otro componente de la iniciativa está relacionado con la reducción del tamaño del Estado. El comunicado señala que el ahorro en gastos y la venta de activos públicos podrían representar hasta $50 billones.

Entre las opciones mencionadas está la venta de la participación de la Nación en 10 electrificadoras departamentales. El documento precisa que los recursos obtenidos por estas operaciones se destinarían en su totalidad al pago de la deuda pública.

También propone revisar la estructura de distintas entidades estatales, al considerar que existe un exceso de ministerios, embajadas, consulados, fondos y fiduciarias.

En esa misma línea, el documento plantea revisar la participación del Estado en activos estratégicos, reducir a la mitad los costos de los asesores del Congreso y unificar la administración del Senado y la Cámara de Representantes. Además, propone eliminar las contralorías territoriales y reducir el tamaño de la Contraloría General y de la Procuraduría.

El expresidente estima que las medidas de ahorro podrían generar un alivio superior a los $7 billones para 2027. No obstante, advierte que la reducción del gasto debe estar acompañada de un crecimiento de la economía privada, pues, de lo contrario, las dificultades fiscales podrían repetirse.

La propuesta plantea diversas modificaciones para sanear las finanzas del país. Foto: Colprensa.

Al sumar los nuevos ingresos identificados y los ahorros proyectados, el documento calcula que todavía faltarían $21 billones para atender las necesidades fiscales de 2027. A esa cifra, agrega, habría que incorporar el efecto de una eventual reducción de impuestos para estimular la actividad empresarial.

En este frente, Uribe plantea eliminar, reducir y simplificar algunos tributos que, según el comunicado, gravan las actividades económicas sin tener en cuenta las utilidades de los contribuyentes.

El documento menciona que la carga tributaria en Colombia llega al 72 %, frente al 34 % que atribuye a Chile, y considera que esta situación afecta las posibilidades de inversión y la competitividad.

Entre las modificaciones propuestas está eliminar el impuesto al patrimonio y el de timbre, reducir del 20 % al 10 % la tarifa sobre los dividendos y permitir que el gravamen a los movimientos financieros (4x1000) y el impuesto de industria y comercio (ICA) sean descontables del impuesto de renta.

Esto significaría que los valores pagados por esos conceptos podrían restarse de la obligación tributaria ante la Dian.