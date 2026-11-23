Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 23 de noviembre de 2026

Este lunes, 23 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.461,92 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa presenta un incremento de $46,82 frente al viernes 20 de noviembre, cuando se ubicó en $3.415,10. Esto representa un aumento del 1,37 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las cotizaciones de referencia publicadas para este lunes muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia reportadas para el lunes, 23 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.280 $3.360 $80 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.370 $3.450 $80 Medellín $3.450 $3.360 $90* Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Por otra parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Bogotá registra uno de los precios de venta más bajos, con $3.360.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones del dólar en las casas de cambio varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Cambios Vancouver $3.310 $3.400 $90 Amerikan Cash $3.320 $3.420 $100 Smart Exchange $3.300 $3.400 $100 El Cóndor Cambios $3.300 $3.420 $120 Cambios Kapital $3.250 $3.400 $150

Entre estas referencias, Amerikan Cash presenta el precio de compra más alto, con $3.320 por dólar.

Por otra parte, Cambios Vancouver registra el precio de venta más bajo, con $3.400 por dólar.