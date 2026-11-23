Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 23 de noviembre de 2026
Este lunes, 23 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.461,92 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La tasa presenta un incremento de $46,82 frente al viernes 20 de noviembre, cuando se ubicó en $3.415,10. Esto representa un aumento del 1,37 %.
En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las cotizaciones de referencia publicadas para este lunes muestran variaciones entre las principales capitales del país.
Estos valores son orientativos y pueden cambiar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.
Precio del dólar en casas de cambio por ciudad
Estas son las cotizaciones de referencia reportadas para el lunes, 23 de noviembre de 2026:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.280
|$3.360
|$80
|Cali
|$3.120
|$3.250
|$130
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|$230
|Cúcuta
|$3.370
|$3.450
|$80
|Medellín
|$3.450
|$3.360
|$90*
|Pereira
|$3.730
|$3.800
|$70
Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.
Por otra parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Bogotá registra uno de los precios de venta más bajos, con $3.360.
Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá
En Bogotá, las cotizaciones del dólar en las casas de cambio varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Cambios Vancouver
|$3.310
|$3.400
|$90
|Amerikan Cash
|$3.320
|$3.420
|$100
|Smart Exchange
|$3.300
|$3.400
|$100
|El Cóndor Cambios
|$3.300
|$3.420
|$120
|Cambios Kapital
|$3.250
|$3.400
|$150
Entre estas referencias, Amerikan Cash presenta el precio de compra más alto, con $3.320 por dólar.
Por otra parte, Cambios Vancouver registra el precio de venta más bajo, con $3.400 por dólar.