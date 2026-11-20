El dólar estadounidense cerró la jornada del 20 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.460, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

El PIB de Colombia para el tercer trimestre creció un 0,5 % respecto al mismo periodo del 2025

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 45 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.415

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.427 y, a medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.504 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.407. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.460.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.482 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 1.061 millones de dólares.

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Economía internacional

El Reino Unido y la Unión Europea sellaron este viernes en Bruselas una serie de acuerdos para estrechar sus vínculos, presentados como un primer paso para relanzar los lazos diez años después del Brexit.

El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un “acuerdo histórico”. “Es un buen día para Reino Unido” y “para Europa”, afirmó.

“Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien calificó la cumbre de “punto de inflexión” en las relaciones con Reino Unido.

Londres y Bruselas acordaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, impulsar la movilidad juvenil y vincular sus mercados de emisiones de carbono, según un portavoz de Downing Street.

Sin embargo, dejaron pendiente una cuestión especialmente delicada: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, una vieja exigencia de la UE.

Burnham había hecho de esta cumbre una cita clave para relanzar los vínculos con la UE, una década después de la salida del Reino Unido del bloque.

Precio del dólar. Foto: Getty Images

“El mundo de hoy ya no es el de 2016” y “ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos”, destacó el primer ministro británico.

Desde su llegada al poder en julio, el exalcalde de Mánchester no ha dudado en derribar los tabúes e incluso ha dejado entrever la posibilidad de un eventual regreso de su país a la UE.

Pero ese eventual regreso sigue siendo una perspectiva lejana y la cumbre tenía sobre todo como objetivo avanzar en medidas concretas antes de abordar metas más ambiciosas.

*Con información de AFP.