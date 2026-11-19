El dólar estadounidense cerró la jornada del 19 de noviembre en Colombia con un precio de $3.415, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

El PIB de Colombia para el tercer trimestre creció un 0,5 % respecto al mismo periodo del 2025

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $89 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $3.326.

La sesión comenzó con el dólar en $3.369 y, a medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.469 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.350. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.410.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1,902 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 1.031 millones de dólares.

Milagro Week arranca con anuncios por 25.900 millones de dólares: así fue el balance de la primera jornada

Economía internacional

Los precios del petróleo volvieron a bajar el miércoles ante la perspectiva de una abundante oferta de crudo en los próximos meses, una expectativa que eclipsó las tensiones en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero cayó un 1,28 % hasta los 91,95 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, retrocedió un 3,20 %, hasta los 83,26 dólares.

“Estamos viendo un aumento de los volúmenes de petróleo procedentes de Oriente Medio dado que Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos contrataron buques de gran capacidad para transportar su producción”, explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

El experto también destacó la reactivación de un oleoducto en Irak y el aumento de la producción en todo el continente americano desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Precio del dólar. Foto: Getty Images

“Todo ello permitirá que llegue aún más petróleo al mercado, lo que es una buena noticia para los consumidores”, afirmó.

Por su parte, Tamas Varga, analista de PVM Energy, señaló que la reducción de los costos de transporte marítimo también contribuye a la presión bajista sobre los precios.

Pese al optimismo de los operadores, un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz y persistió la tensión militar entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, “los precios del petróleo suelen orientarse a la baja cuando las operaciones militares no provocan interrupciones significativas y duraderas del suministro”, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

*Con información de AFP.