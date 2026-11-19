La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC) y la Federación de Trabajadores del Sector Minero, Petroquímico, Energético y Portuario de Colombia (FETRAPPEM) manifestaron su rechazo a las movilizaciones y los paros convocados para este 19 de noviembre.

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Las organizaciones aseguraron que sus afiliados no respaldan estas iniciativas y cuestionaron que se presente al sindicalismo colombiano como promotor de las jornadas.

En un comunicado divulgado, ambas organizaciones señalaron que no todos los trabajadores del país se identifican con las convocatorias y rechazaron que se generalice el respaldo de los sindicatos a las movilizaciones.

El presidente de UTIPEC y FETRAPPEM, Alejandro Ospina, afirmó que la mayoría de los trabajadores de los sectores petrolero y energético no participará en las jornadas.

“La inmensa mayoría de los trabajadores de la industria petrolera y energética, y en general de Colombia, no salimos a las convocatorias comunistas del 19 de noviembre”, expresó.

Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) Foto: Cortesía

Las organizaciones también cuestionaron la asociación del movimiento sindical con causas que calificaron de comunistas y señalaron que existe un sector de trabajadores que no se siente representado por agrupaciones centradas en la ideologización y la lucha de clases.

En ese contexto, mencionaron el denominado Sindicalismo 4.0, al que atribuyeron una representación creciente entre los trabajadores colombianos.

Frente a las razones para no sumarse a las movilizaciones, Ospina sostuvo que el trabajo y la continuidad de las actividades productivas son fundamentales para atender los problemas del país.

“Estamos convencidos de que es con el trabajo, y con las garantías que nos ofrece un gobierno legítimo, democrático y comprometido con la reactivación del sector productivo como el que tenemos actualmente, que vamos a poder resolver todos los problemas que tiene el país”, afirmó.

Se esperan marchas a lo largo del 19 de noviembre. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En el documento, UTIPEC y FETRAPPEM reiteraron su respaldo al Gobierno Nacional y al sector productivo. Asimismo, indicaron que su compromiso está orientado al fortalecimiento de las empresas, la continuidad operativa y el apoyo a políticas que impulsen la inversión y el empleo formal.

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Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a los trabajadores colombianos para que continúen con sus labores y no se sumen a las convocatorias. También cuestionaron a los sectores que, según el comunicado, buscan generar inestabilidad en medio de cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción de sus dirigentes políticos.