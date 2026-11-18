El jueves 19 de noviembre, sectores del petrismo convocaron a marchas, jornada que criticó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ya que recordó que el anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro fue el causante de una “tragedia” fiscal por la que está atravesando el país.

Presidente De La Espriella fija su postura frente a las marchas del petrismo del 19 de noviembre

Sobre esas manifestaciones, el mandatario colombiano instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño, con la misión de realizar un monitoreo de la jornada.

En la reunión de alto nivel se conectaron virtualmente a la sala de crisis de la Casa de Nariño varios comandantes regionales de la Policía Nacional.

Previamente y desde las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, De La Espriella fijó su postura frente a las marchas que citó el petrismo.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella instaló el Puesto de Mando Unificado para monitorear con la cúpula de la Fuerza Pública las marchas convocadas para el jueves 19 de noviembre. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/1YBimBBc0E — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2026

“Y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron. Colombia no es tonta. El pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla. Yo no me vine a quejar, yo vine a resolver”, dijo De La Espriella.

También agregó: “Pero sobre la base de la verdad, que no le mientan al país. Nosotros encontramos un país acabado y estamos sacándolo adelante con la ayuda de Dios, de nuestros funcionarios y de la Fuerza Pública”.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la marcha convocada por el petrismo para este jueves 19 de noviembre: “El pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/UTR2P7LHq9 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2026

“Así que cuenten que todos los hallazgos de corrupción, desde el más pequeño al más grande, serán denunciados, porque vamos a enfrentar ese fenómeno como nunca antes en la historia republicana de este país se ha enfrentado”, insistió el mandatario colombiano.

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A su turno, el expresidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta personal de X: “A salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre. Por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas. Nos vemos este jueves en todas las plazas públicas”.