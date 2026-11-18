El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se refirió a la Ley de rescate económico y los consensos a los que se ha llegado en la iniciativa presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Partido Liberal trazó líneas rojas en la Ley de rescate económico: no apoyarán IVA a alimentos, gaseosas y cerveza

Henríquez dijo que ya no habría argumentos para las marchas que fueron convocadas por el petrismo para este jueves 19 de noviembre, que se basan en el reclamo de colocarle IVA a los productos de la canasta familiar, una idea que ya fue descartada por el Gobierno.

“Si me pregunta a mí, si hubiera tenido planeado salir a marchar, yo creo que ya no hay necesidad porque el Gobierno ha ido escuchando los temas que requieren ser ajustados. Pero ellos están en la libertad de hacerlo y la invitación es a que lo hagan de manera pacífica y constructiva”, aseguró Henríquez.

Sobre el articulado, el presidente del Senado destacó que se hayan llegado a acuerdos para no ponerle IVA a los productos de la canasta familiar, así como otros alimentos y hasta los planes de medicina prepagada, que eran varios de los temas que generaban rechazo en las distintas bancadas gobiernistas.

Desde el Centro Democrático presentaron varias propuestas al Gobierno que serían acogidas para los debates que se deben dar antes de que los congresistas salgan al receso legislativo de fin de año.

Henríquez dijo que tampoco está de acuerdo con que se le ponga IVA al internet de los estratos 1, 2 y 3 porque puede limitar el acceso a la educación y al trabajo.

“Anunció el ministro de Hacienda, enhorabuena, que no se va a aumentar el IVA del 5 al 19 % en medicina prepagada, eso limitaría el acceso de muchos sectores. Eso sigue dando pasos significativos de lo que debe ser una reforma que recorte la burocracia, que tenga los recursos para financiar lo público y que mejore la calidad de vida de los colombianos”, aseguró.

El Gobierno ha adelantado reuniones para concertar el proyecto. Foto: @miguel_gomez_m en X

El presidente del Senado también se mostró en contra de la posibilidad de que las personas naturales sufran un aumento en la declaración de renta, por lo que desde el uribismo no permitirían que eso se apruebe.

“Es condenarlos a que cada día tengan menos opciones de ahorro, de poder invertir y de tener dinero para los temas propios del hogar”, dijo el senador.

Asimismo, insistió en la idea de reducir las entidades del Estado y la burocracia, que, según han dicho miembros del partido, buscarían que sea incluso del 70 %. “El Centro Democrático presentará un balance de cómo debe ser la Ley de rescate fiscal”, agregó.