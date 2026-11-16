Ley de Rescate Económico: esto plantea el proyecto para las empresas, trabajadores y hogares del país

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca reorganizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, introducir modificaciones tributarias y estimular la inversión privada.

La propuesta ha generado interrogantes sobre sus efectos en el crecimiento económico, el empleo formal, la carga tributaria y la confianza de los inversionistas. También plantea desafíos relacionados con las facultades que podría recibir el Ejecutivo para implementar algunos de los cambios.

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SEMANA dialogó con Sajamaya Vallejo, analista de Eqqual, quien explicó los posibles efectos de la iniciativa, los sectores que podrían enfrentar mayores presiones y los riesgos que tendría su implementación para la economía colombiana.

SEMANA: ¿Qué tan sostenible es reducir el gasto público y aumentar el recaudo?

S.V.: En principio, gastar mejor y fortalecer el recaudo puede ayudar a ordenar las finanzas del país. La sostenibilidad depende de dónde se recorta y de cómo se consigue ese ingreso adicional.

No tiene el mismo efecto eliminar gastos innecesarios que reducir inversión en infraestructura, educación o proyectos que generan empleo. Tampoco es igual combatir la evasión que aumentarles la carga a los mismos contribuyentes que ya cumplen.

Hay un riesgo: si el Gobierno reduce la inversión y, al mismo tiempo, les quita capacidad de gasto a hogares y empresas, puede enfriar la economía. Una estrategia sostenible debe mejorar la eficiencia del Estado, ampliar la base de contribuyentes y cuidar la actividad productiva.

Los recursos se destinarían a financiar el aseguramiento en salud. Foto: Getty Images - Composición SEMANA

SEMANA: ¿Qué sectores podrían resultar más afectados y cuáles encontrarían oportunidades?

S.V.: Si aumentan los impuestos al consumo, sentirían presión el comercio, los restaurantes, el turismo y otros negocios que dependen del gasto de las familias. Si aumenta el costo de contratar, la presión sería mayor en actividades que necesitan muchos trabajadores.

También las pequeñas empresas con márgenes estrechos, porque tienen menos espacio para absorber costos adicionales sin subir precios, reducir inversión o ajustar su operación.

Las oportunidades aparecerían donde existan incentivos concretos y estables para invertir, formalizarse o mejorar la productividad. Sin embargo, no señalaría todavía sectores ganadores sin revisar el articulado.

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendría aumentar las cotizaciones a salud?

S.V.: Puede aportar recursos al sistema de salud, pero debemos mirar quién asume el incremento y qué mejora concreta recibiría a cambio.

Si lo paga el trabajador, disminuye su ingreso disponible. Si lo asume la empresa, aumenta el costo del empleo formal. Para un independiente, dependiendo de la medida, podría representar una mayor salida mensual de dinero.

No significa que automáticamente se pierdan empleos, pero sí aumenta la presión sobre la formalidad.

Para dimensionarlo, un aumento de un punto porcentual sobre un ingreso base de cotización de $2 millones equivale a $20.000 mensuales adicionales. Para una empresa con 100 trabajadores con esa misma base, serían $2 millones al mes y $24 millones al año si la empresa asumiera todo ese punto.

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SEMANA: ¿Se podrían tener facultades extraordinarias para el presidente?

S.V.: El Gobierno puede necesitar herramientas para reorganizar entidades y hacer más eficiente el Estado. La pregunta es qué facultades recibiría, por cuánto tiempo y con qué límites.

Puede ser que la autorización sea demasiado amplia y permita decisiones que deberían discutirse en el Congreso. La Constitución, en el artículo 150, numeral 10, permite facultades extraordinarias precisas hasta por seis meses y establece restricciones, entre ellas que no se utilicen para decretar impuestos.

Aportes a salud por parte de trabajadores e independientes. Foto: Montaje Semana

SEMANA: ¿Y los inversionistas nacionales y extranjeros?

S.V.: Podría aumentar la incertidumbre si cambia de manera importante la rentabilidad esperada de los proyectos, deja dudas sobre su aplicación o enfrenta cuestionamientos jurídicos. Cuando una empresa no puede calcular sus costos futuros con suficiente claridad, puede aplazar una inversión.

Pero también existe el efecto contrario: una reforma creíble, bien sustentada y acompañada de un ajuste responsable del gasto puede mejorar la confianza en las finanzas públicas.

El inversionista mira cuánto paga, pero también la estabilidad de las reglas, la seguridad jurídica y la capacidad del país para cumplir sus compromisos.