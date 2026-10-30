Ley de Rescate Económico cambiaría los aportes a salud según el salario: así pagarían trabajadores e independientes

La Ley de Rescate Económico radicada por el Gobierno ante el Congreso propone modificar los porcentajes de cotización al sistema de salud en Colombia. El cambio establecería tarifas diferenciadas de acuerdo con los ingresos de cada trabajador y tendría efectos tanto para los empleados dependientes como para quienes cotizan como independientes.

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La propuesta, contemplada en el artículo 21 del proyecto, tendría aplicación a partir del 1.° de enero de 2027, siempre que sea aprobada. Uno de sus principales cambios sería el incremento progresivo del aporte que descuentan a los trabajadores de su salario para financiar el régimen contributivo.

Actualmente, los empleados dependientes aportan un 4 % de su salario, mientras que el empleador asume un 8,5 %. Con el nuevo esquema, quienes reciban hasta dos salarios mínimos conservarían la tarifa del 4 %; sin embargo, para los ingresos superiores a ese rango se plantean porcentajes más altos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó la Ley de Rescate Económico, que plantea cambios en los aportes a salud. Foto: Guillermo Torres - Semana | Getty Images

Así cambiarían los aportes de los empleados

El proyecto establece la siguiente escala de cotización para los trabajadores dependientes:

Hasta 2 salarios mínimos: 4 %.

Más de 2 y hasta 4 salarios mínimos: 5,5 %.

Más de 4 y hasta 5 salarios mínimos: 6 %.

Más de 5 y hasta 10 salarios mínimos: 6,5 %.

Más de 10 y hasta 15 salarios mínimos: 7 %.

Más de 15 y hasta 20 salarios mínimos: 7,5 %.

Más de 20 y hasta 25 salarios mínimos: 8 %.

De esta manera, una persona con ingresos superiores a dos salarios mínimos tendría un descuento mayor al que se aplica actualmente. El porcentaje aumentaría conforme suba el nivel salarial hasta llegar al 8 % para quienes devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos.

¿Qué pasaría con los trabajadores independientes?

La iniciativa también contempla modificaciones para quienes realizan sus aportes por cuenta propia. En este caso, la cotización partiría del 12,5 % para ingresos de hasta dos salarios mínimos y aumentaría progresivamente.

Los independientes que reciban más de dos y hasta cuatro salarios mínimos pagarían un 13 %; quienes estén entre más de cuatro y cinco mínimos, un 13,5 %; y los que devenguen más de cinco y hasta 10 mínimos, un 14 %.

Para los rangos superiores, la tarifa sería de un 14,5 % para ingresos de más de 10 y hasta 15 salarios mínimos; 15 % para quienes reciban más de 15 y hasta 20 mínimos, y un 15,5 % para el tramo superior, hasta 25 salarios mínimos.

Cambios para las empresas

Otro de los puntos incluidos en el proyecto corresponde a los aportes que deben realizar los empleadores. La iniciativa modificaría las condiciones de exoneración que actualmente contempla el Estatuto Tributario para las empresas que contratan trabajadores con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos.

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Con el nuevo esquema, la exención de los aportes patronales a salud, Sena e ICBF se conservaría para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos. Para quienes reciban entre dos y tres mínimos se aplicaría un aporte reducido, mientras que por los salarios superiores a tres mínimos los empleadores asumirían las contribuciones completas.

El proyecto también contempla destinar 1,5 puntos porcentuales de la cotización al financiamiento de los beneficiarios del régimen subsidiado.

Los cambios hacen parte de la propuesta de ajuste fiscal y todavía deberán surtir su trámite legislativo. Por tanto, los porcentajes descritos corresponden a lo planteado por el Gobierno y no representan modificaciones vigentes en el sistema de salud.

La ministra de Salud @AnaVesga_G destaca la importancia de avanzar en soluciones estructurales que permitan recuperar la estabilidad financiera del sistema de salud. La #LeyDeRescate plantea medidas para avanzar en ese propósito y garantizar la continuidad de los servicios de salud para los colombianos. — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 30, 2026

MinSalud defiende la necesidad de cambios en el sistema

Frente a las modificaciones planteadas, la ministra de Salud, Ana María Vesga, se refirió a la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar la estabilidad financiera del sistema y garantizar la prestación de los servicios a los colombianos.

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria señaló que el sector requiere soluciones de fondo que permitan atender sus dificultades económicas y proteger el acceso de la población a la atención médica.

“La salud necesita soluciones que garanticen su sostenibilidad financiera y protejan el derecho de todos los colombianos a recibir atención oportuna y de calidad”, manifestó Vesga.

La ministra también respaldó la iniciativa del Gobierno y sostuvo que la Ley de Rescate Económico busca contribuir a la recuperación del sistema, fortalecer los mecanismos de solidaridad y garantizar la continuidad de los servicios de salud.