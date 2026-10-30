Halloween le pone movimiento al comercio colombiano: estas son las cifras de la temporada

Halloween sigue consolidándose como una temporada de actividad comercial en Colombia, con compras por internet, visitas a centros comerciales y gastos asociados con disfraces, decoración, repostería y entretenimiento. Aunque la celebración se concentra el 31 de octubre, las ventas comienzan semanas antes y se extienden a distintos segmentos de consumidores.

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Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante la semana de Halloween de 2025, entre el 25 y el 31 de octubre, las ventas digitales alcanzaron $2,93 billones, frente a los $2,56 billones registrados en 2024. Para este año, estiman que el valor podría crecer un 19 %. De acuerdo con la entidad, el gasto promedio histórico durante esa semana se acerca a los $208.227 por transacción.

Por su parte, los datos de Tiendanube muestran otro panorama del consumo digital. En un estudio de tiendas de su plataforma entre el 6 y el 20 de octubre de 2026, el ticket promedio se ubicó cerca de $131.500. Bogotá concentró el 50 % de las compras analizadas y Antioquia, el 20 %. Entre los productos más vendidos figuran disfraces de personajes, artículos de repostería temática, decoración e insumos para fiestas.

Entre lo más comprado durante esta fecha conviven el disfraz de personaje y la repostería temática, según Tiendanube. Foto: Getty Images

En cuanto a los medios de pago, Tiendanube encontró que las transferencias bancarias y las tarjetas de crédito representaron casi tres de cada diez pagos cada una, mientras que las billeteras digitales concentraron cerca de dos de cada diez.

El movimiento también se refleja en los establecimientos físicos. Andrés Hernández, gerente general del Centro Comercial Santafé, señaló que esperan recibir alrededor de 300.000 visitantes durante el fin de semana de Halloween y cerrar octubre con más de 1,5 millones de visitas. El centro comercial proyecta, además, un crecimiento superior a dos dígitos en el tráfico de visitantes frente al año pasado, con expectativas positivas en las categorías de celebración, entretenimiento y gastronomía.

Para Camilo Herrera, presidente de Raddar, el alcance de la fecha va más allá del público infantil. Las celebraciones en oficinas, la decoración de los hogares y las fiestas para adultos amplían las oportunidades de consumo. El analista estima que una persona puede gastar en promedio $80.000 en un disfraz y calcula que cerca del 10 % de la población se disfraza.

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Herrera, sin embargo, advierte que el comportamiento de Halloween no debe interpretarse por sí solo como un indicador de la dinámica económica. Parte del gasto también puede responder a la cercanía de la temporada navideña y a una mayor actividad de consumo en el cierre del año.

En ese sentido, La CCCE señala que las compras digitales siguen concentrándose en los últimos días de octubre: en 2025, el valor de las ventas durante los tres últimos días del mes aumentó cerca de 34 % frente a los mismos días de la semana anterior. Para los comercios, esta demanda representa una oportunidad, pero también exige contar con inventario y entregas oportunas antes del 31 de octubre.