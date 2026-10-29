Los productos y servicios que entrarían a pagar IVA con la Ley de Rescate Económico

En medio de las recomendaciones de expertos y analistas sobre la necesidad de incluir gravámenes o derogar tratamientos preferenciales para tapar el hueco fiscal, el texto del proyecto de Ley de Rescate Económico conocido por SEMANA confirma que el Ejecutivo apunta a una reestructuración de fondo en el Impuesto sobre las Ventas (IVA).

Estos serían los nuevos impuestos que incluirá la Ley de Rescate Económico

Cabe precisar que se trata de una iniciativa que apenas inicia su trámite legislativo en el Congreso de la República, por lo que su articulado todavía está sujeto a modificaciones. En caso de ser aprobada, la reforma no aumentaría la tarifa general del 19 %, pero sí ampliaría la base tributaria al incorporar sectores antes no gravados, redefinir el esquema en los combustibles y desmontar las tarifas preferenciales del 5 %.

¿Quiénes entrarían a pagar el IVA del 19 %?

Quedarían gravados los licores, vinos y aperitivos sujetos al impuesto al consumo o bajo monopolio departamental, con la particularidad de que el 100 % de este recaudo se cedería directamente a los departamentos para financiar el aseguramiento en salud.

A su vez, las plataformas de apuestas por internet liquidarían el 19 % sobre los depósitos de los usuarios, tanto en dinero como en criptoactivos, mientras que los casinos físicos y máquinas tragamonedas tributarían con bases fijadas mensualmente en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Las plataformas de apuestas por internet liquidarían el 19% sobre los depósitos de los usuarios Foto: Getty Images

La propuesta contempla igualmente gravar actividades de la economía digital y el entretenimiento como el alojamiento web (hosting), los servicios de computación en la nube, las boletas de cine y los eventos deportivos.

¿Qué pasaría con el IVA para la gasolina?

El proyecto también incluye un cambio sustancial para las estaciones de servicio que comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2028. De aprobarse, las comercializadoras minoristas de gasolina motor corriente pasarían a ser responsables de liquidar y recaudar el IVA, mientras que la venta al por menor de ACPM o diésel se mantendría expresamente como excluida del impuesto.

¿Quiénes pierden la tarifa del 5 %?

El desmonte de la tarifa reducida del 5 % se daría en dos tiempos. De manera inmediata a la sanción de la ley, perderían este beneficio partidas específicas enfocadas en la movilidad limpia, tales como buses, camiones, automóviles híbridos y eléctricos, así como motocicletas y bicicletas eléctricas.

Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2028, se daría la eliminación total de los artículos que consagran las tarifas del 5 % en el Estatuto Tributario.

Como advierte el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, esto implicaría que bienes de consumo diario que hoy gozan de tarifa reducida, como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate, además de los planes de medicina prepagada, pasarían a tributar directamente con la tarifa general del 19 % al desaparecer dicho escalón.

Para amortiguar este impacto en los hogares vulnerables, la iniciativa propone que desde 2028 entre a operar ‘EfectIVA’, un nuevo modelo de compensación individual que devolvería hasta el 100 % del gravamen a personas en condición de pobreza.

Sin embargo, el pulso definitivo sobre cuáles de estas medidas se convertirán en ley dependerá de los acuerdos que logre construir el Ejecutivo en el Congreso.