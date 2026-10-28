“O nivelamos la cancha o nivelamos la cancha”: minComercio propone regular a Shein y Temu mediante la Ley de Ajuste Fiscal

Durante la instalación del evento Góndola 2026, organizado por Fenalco, el jefe de la cartera comercial confirmó que la Ley de Ajuste Fiscal incluirá controles a plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon para corregir la disparidad tributaria frente a los comerciantes locales.

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“No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar, que es la carga, y ellos no”, señaló el ministro.

Por ello, Gómez Amín enfatizó la necesidad de “nivelar la cancha” frente a los actores internacionales a través de la Ley de Ajuste Fiscal que se radicará ante el Congreso de la República en los próximos días.

Este anuncio se dio en el marco de los reclamos expuestos por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el propio ministro de Comercio.

Entre las peticiones del gremio de los comerciantes destacan la revisión de las condiciones operativas de estas plataformas para evitar desventajas competitivas Foto: Getty Images

Entre las peticiones del gremio destacan la revisión de las condiciones operativas de estas plataformas para evitar desventajas competitivas; la derogación del arancel del 40 % sobre el vestuario fijado durante la administración anterior y señalado por incentivar el contrabando; la eliminación de tributos a los tenderos y la revisión de los impuestos saludables, debido a que comprometen la sostenibilidad de los negocios de barrio.

Ante estas solicitudes, la cartera comercial se comprometió a estudiarlas en una mesa técnica y a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los impuestos cuestionados por Fenalco.