Caos en Santander de Quilichao: así fue la inauguración del local promocionado como “Outlet de Shein”

Aglomeraciones, desorden y momentos de tensión marcaron la inauguración de un local comercial en Santander de Quilichao, Cauca. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo decenas de personas se abalanzaron sobre el establecimiento en el momento exacto en que se cortaba la cinta de apertura.

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El hecho fue evidenciado en varios videos de redes sociales, donde algunas marcas de agua en las imágenes permiten identificar que todo sucedió el viernes, 18 de septiembre, a mediados de las 10 de la mañana.

Las imágenes evidencian el instante en que los anfitriones del local comercial apenas cortaban la cinta para darle la bienvenida a sus visitantes, quienes estaban aglomerados a las afueras de la tienda. Una vez esta fue rota, los visitantes corrieron hacia el interior.

🔴 Caos y aglomeraciones durante la inauguración de una tienda en Santander de Quilichao. Una multitud se agolpó a las afueras de un nuevo comercio de ropa para ingresar tras el corte de cinta. Al abrirse las puertas, la prisa provocó caídas y momentos de tensión. El personal… pic.twitter.com/riohlfVz4Q — Vanguardia (@vanguardiacom) September 19, 2026

En medio del caos y el descontrol que se evidencia, la emergencia empezó a agudizarse cuando algunos compradores empezaron a caer. La tensión creció en este momento y desde la parte trasera siguieron empujando a los afectados.

Lo que era una fiesta se convirtió en un momento de preocupación: los organizadores empezaron a llamar a la calma a través de los micrófonos con los que pretendían inicialmente incentivar su comercio. Frases como “Un momento, señores”, “Despacio, por favor” y “Con calma” protagonizaron los vídeos que evidenciaron cómo las cosas se salieron de control.

Paralelamente, es posible escuchar en las grabaciones cómo los visitantes de la tienda gritaban, se quejaban y sufrían empujones, mientras que otros intentaban ayudar a quien estaba en el suelo.

Luego, diversos medios regionales empezaron a revelar que este local comercial empezó a anunciar su inauguración, dándose a conocer como un “outlet de Shein”, aunque el comercio digital oficial nunca ha anunciado la apertura de una tienda en Colombia.

Shein se ha convertido en todo un hito para los compradores digitales que comparan los precios con el mercado tradicional y encuentran en la aplicación un gran alivio para sus bolsillos. Cada vez, los internautas se decantan más por los productos de estas plataformas, que ya demuestran una nueva forma de comprar en Colombia.

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Por lo pronto, las autoridades no se han reportado ante la caótica apertura de este local comercial; sin embargo, medios regionales estiman que al menos 12 personas resultaron afectadas o lesionadas.