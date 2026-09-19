¿Qué pasará con los bienes ilícitos de los criminales en la Ley de sometimiento? Esto dijo el MinJusticia en SEMANA

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló con SEMANA sobre el proyecto de ley de sometimiento que presentará el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella al Congreso de la República para la entrega de jefes e integrantes de los grupos armados ilegales.

Ley de sometimiento: el ministro de Justicia, Iván Cancino, revela en exclusiva los detalles para la entrega de los criminales. “Se someten o vamos por ellos”

El ministro aseguró que el proyecto está “muy adelantado” y que se encuentra en trámite de revisión por parte de la Presidencia, para que le den el visto bueno y pueda ser presentado al Congreso de la República.

“Ha sido un trabajo arduo, de muchas personas, muchas horas; es una ley necesaria. La 418 está desde 1997 y cada gobierno la ha ido utilizando para medir su política pública frente a ciertos temas. Nosotros vamos a utilizar esa ley, pero mucho más fuerte, más consistente. Reflejará la política que expresó el hoy presidente Abelardo De La Espriella desde la campaña”, dijo.

Cancino también explicó que dentro del proyecto queda claro que durante el Gobierno De La Espriella “no hay la más mínima posibilidad de que abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que escuchaba en la oposición”.

También aclaró que “jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley”, y que buscarán que esta ley se convierta en una “política de Estado”, la cual no sea solamente por cuatro años, sino para periodos más largos.

En medio de la conversación, el ministro de Justicia se refirió a cómo se manejará el tema de la entrega de los bienes de las personas que se sometan en el futuro a la justicia, asegurando que “la mal llamada y falsa paz total fue muy generosa en el diálogo, pero no cerró absolutamente nada”.

“El país no ve un resultado, ve una catástrofe. Somos muy pequeños en el campo que se va a abrir, pero vamos a hacer un cierre muy grande”, insistió el alto funcionario al referirse a la paz total de la anterior administración.

Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Petro, reaccionó a la ley de sometimiento de Abelardo De La Espriella

“Claro que tienen que entregar los bienes, las rutas de las economías ilícitas. Le voy a poner un ejemplo: este Gobierno ya tiene identificadas muchas de las economías ilícitas que se utilizan para generar droga o lavar dinero”, dijo.

Ante la pregunta de si las personas que se sometan a la justicia se quedan sin nada, Cancino fue tajante en su respuesta: “Sin nada, tienen que entregar todo porque eso fue adquirido de manera ilícita y lo que van a obtener a cambio es que el Estado les permita entrar en la ley de sometimiento y que con esos bienes se repare a las víctimas”.

El ministro aseguró que “no le queda bien al Gobierno decir que les va a devolver el 12 %, cuando ese porcentaje puede ser necesario para la reparación. O que les va a dejar el 6 % o el 3 %. No. El proyecto es claro en que la entrega de bienes no implica la devolución de ningún porcentaje”.

Y explicó que, por el contrario, “si la víctima o alguien encuentra que los victimarios escondieron bienes, serán expulsados inmediatamente de la ley y van a la ordinaria”.

Finalmente, Iván Cancino aseguró que no se propondrá la creación de ninguna jurisdicción especial. Por el contrario, “la ruta va a ser a través de los fiscales y jueces. Se le sugiere a la Fiscalía una unidad especial, pero ajustando cargas”.