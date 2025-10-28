Otro golpe para el Gobierno Petro: Piden retiro de la polémica ley de sometimiento que radicó Eduardo Montealegre

El representante a la Cámara, Julio César Triana, le pidió al Gobierno de Gustavo Petro y al Pacto Histórico que retiren el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para criminales.

El articulado fue presentado por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y está pendiente del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para el que la oposición ya radicó una ponencia de archivo.

“La ley de sometimiento no somete los delincuentes al Estado, sino que somete al Estado colombiano a los delincuentes. El proyecto tiene la oposición de los expertos en penal, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció en un comunicado”, comentó Triana.

El congresista de Cambio Radical calificó el proyecto como un “arrebato jurídico” del exministro Montealegre y cuestionó que esta contemple permitir que los delincuentes se queden con el 12 % de sus recursos.

“Es inconstitucional porque desconoce el artículo 76 transitorio de la carta política vigente que prohíbe que quienes incumplieron y le hicieron trama a los acuerdos de paz firmados en La Habana tengan otra vez un Acuerdo de Paz”, consideró Triana. La Comisión Primera de la Cámara aún no ha agendado el debate del articulado.