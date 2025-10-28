Suscribirse

Otro golpe para el Gobierno Petro: Piden retiro de la polémica ley de sometimiento que radicó Eduardo Montealegre

Julio César Triana, ponente de la iniciativa, calificó el proyecto de ley como un “arrebato jurídico” del exministro de Justicia.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 8:15 p. m.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento. | Foto: Prensa Julio César Triana.

El representante a la Cámara, Julio César Triana, le pidió al Gobierno de Gustavo Petro y al Pacto Histórico que retiren el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para criminales.

El articulado fue presentado por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y está pendiente del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para el que la oposición ya radicó una ponencia de archivo.

Contexto: “No siga poniéndoles lápidas a los congresistas”: la fuerte respuesta a Gustavo Petro por lanzar amenazas a la Cámara

“La ley de sometimiento no somete los delincuentes al Estado, sino que somete al Estado colombiano a los delincuentes. El proyecto tiene la oposición de los expertos en penal, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció en un comunicado”, comentó Triana.

El congresista de Cambio Radical calificó el proyecto como un “arrebato jurídico” del exministro Montealegre y cuestionó que esta contemple permitir que los delincuentes se queden con el 12 % de sus recursos.

Contexto: Activista que se fue a los gritos con un senador en el edificio del Congreso será cabeza de lista del Pacto por Antioquia

“Es inconstitucional porque desconoce el artículo 76 transitorio de la carta política vigente que prohíbe que quienes incumplieron y le hicieron trama a los acuerdos de paz firmados en La Habana tengan otra vez un Acuerdo de Paz”, consideró Triana. La Comisión Primera de la Cámara aún no ha agendado el debate del articulado.

