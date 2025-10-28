El cabeza de lista a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Hernán Muriel, es un activista que se hizo viral por sus visitas al Congreso de la República, donde protagonizó enfrentamientos contra senadores como Jota Pe Hernández.

Muriel obtuvo 41.612 votos en la consulta legislativa del pasado domingo, 26 de octubre, que lo posicionaron como el precandidato más votado de ese catálogo y que lo tienen con un pie en el Legislativo para 2026.

El ahora candidato a la Cámara dirige la plataforma digital Cofradía para el Cambio, portal que presenta como un medio y desde el que ha defendido las posturas del presidente Gustavo Petro bajo un esquema de comunicación comunitaria.

Muriel se dio a conocer en agosto cuando fue ingresado al recinto del Congreso por un congresista del Pacto Histórico. En donde aprovechó su entrada al lugar para acercarse al senador Jota Pe Hernández e increparlo a la salida de la plenaria.

Esa escena hizo que se le restringiera el acceso a las instalaciones, hasta hace unos días, cuando un juzgado de Bogotá acogió una acción de tutela en la que le garantizaron su derecho a ingresar al Capitolio nacional.