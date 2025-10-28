Suscribirse

Activista que se fue a los gritos con un senador en el edificio del Congreso será cabeza de lista del Pacto por Antioquia

Hernán Muriel es recordado por protagonizar una discusión con el senador Jota Pe Hernández.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 4:11 p. m.
El Senador de Alianza Verde se enfrentó a las acusaciones del activista petrista
Hernán Muriel, líder del medio Cofradía para el Cambio, insultó al senador Jota Pe Hernández en agosto de este año. Muriel ingresó al edificio del Congreso con ayuda de un legislador del Pacto Histórico. | Foto: Redes sociales: Santiuribedel10

El cabeza de lista a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Hernán Muriel, es un activista que se hizo viral por sus visitas al Congreso de la República, donde protagonizó enfrentamientos contra senadores como Jota Pe Hernández.

Muriel obtuvo 41.612 votos en la consulta legislativa del pasado domingo, 26 de octubre, que lo posicionaron como el precandidato más votado de ese catálogo y que lo tienen con un pie en el Legislativo para 2026.

Contexto: Así se metieron las maquinarias en las listas del Pacto Histórico para las elecciones de 2026

El ahora candidato a la Cámara dirige la plataforma digital Cofradía para el Cambio, portal que presenta como un medio y desde el que ha defendido las posturas del presidente Gustavo Petro bajo un esquema de comunicación comunitaria.

Muriel se dio a conocer en agosto cuando fue ingresado al recinto del Congreso por un congresista del Pacto Histórico. En donde aprovechó su entrada al lugar para acercarse al senador Jota Pe Hernández e increparlo a la salida de la plenaria.

Fuerte discusión entre activista del petrismo y Jota Pe Hernández | Semana noticias

Esa escena hizo que se le restringiera el acceso a las instalaciones, hasta hace unos días, cuando un juzgado de Bogotá acogió una acción de tutela en la que le garantizaron su derecho a ingresar al Capitolio nacional.

Con su candidatura al Congreso para las elecciones de 2026, ahora Muriel tiene la posibilidad de seguir entrando al recinto, pero ahora como un eventual congresista. El director de Cofradía para el Cambio prácticamente dobló la votación que obtuvo el actual representante por Antioquia, Alejandro Toro (21.741), quien fue el segundo más votado y es una ficha de Daniel Quintero.

