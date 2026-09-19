Directora del ICBF arremetió contra Jennifer Pedraza y exigió pruebas por reclutamiento de menores: “Con la niñez no se hace política”

Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le respondió duramente a la congresista Jennifer Pedraza por los pronunciamientos que ha tenido sobre los bombardeos cuando hay menores de edad.

“La tragedia de la niñez no puede convertirse en reflector, escudo ni parapeto de nadie”: directora del ICBF a Jennifer Pedraza

Todo se dio por una intervención que la senadora tuvo en el Congreso y en donde mostró una respuesta del ICBF sobre la muerte de tres niños en una operación en Guaviare.

A través de su cuenta de X, Pedraza cuestionó que la institución supuestamente sabía que los menores estaban en riesgo desde 2025 y, pese a esto, no actuó. “¿Y tiene el descaro de decir que ‘convertimos la tragedia en instrumento de confrontación política’? No sea descarada”, dijo.

“Usted misma reconoce que el Estado debe prevenir el reclutamiento. Entonces, si sabían, ¿por qué no hicieron nada?“, agregó.

Ante esto, Restrepo no dudó en responderle duramente a la militante de Dignidad y Compromiso y aseguró que el descaro verdaderamente es “tomar una tragedia de la niñez, borrar las fechas, tergiversar la información y utilizarla para construir una acusación política”.

En ese sentido, le pidió a Pedraza demostrar que es verdad que la institución que dirige sabía del peligro que corrían los menores y no hizo nada. Por lo mismo, le exigió decir quién era la persona que sabía, desde cuándo y qué información concretamente tenía.

La directora del ICBF precisó que una alerta de riesgo en un territorio no significa que la entidad conozca qué niños habían sido reclutados o en dónde estaban.

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“Y afirmar que el ICBF ‘no hizo nada’ tampoco corresponde a los propios registros institucionales; entre 2023 y 2025 se atendieron 68 alertas tempranas y se gestionaron más de 845 amenazas de reclutamiento y contra la vida”, comentó.

Restrepo continuó con su arremetida y sostuvo que lo más grave es que la congresista habla de una alerta de 2025, pero se le olvida que ella asumió su cargo desde agosto de 2026, cuando el presidente Abelardo De La Espriella la nombró.

Por lo mismo, dejó en claro que tener muy presentes las fechas también es fundamental en este debate. “Así que conmigo las cosas son muy sencillas: si tiene una sola prueba de que esta Dirección conoció el reclutamiento de esos menores, conoció su ubicación y omitió actuar, publíquela”, dijo.

“Y si no la tiene, no convierta el dolor de la niñez reclutada en material para hacer proselitismo político, ganar notoriedad o alimentar sus redes sociales”, añadió.

En la publicación, la funcionaria le mencionó a Pedraza que el control político es una función constitucional demasiado seria para confundirla con espectáculo político.

“A mí no me interesa cuántos likes produzca una acusación. Me interesa cuántos menores logramos mantener lejos de los reclutadores. Con la niñez no se hace política, con la niñez se responde. La patria es la niñez”, concluyó.