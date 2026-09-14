La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, anunció este 14 de septiembre un cambio en la forma como se administrarán y evaluarán los recursos de la entidad, luego de la aprobación de su presupuesto.

Gobierno anticipa nuevo tijerazo: “Sacrificaremos la grasa y la burocracia”

La funcionaria aseguró que la apuesta no estará centrada simplemente en ejecutar los recursos disponibles, sino en determinar cómo se utilizan y, especialmente, qué resultados generan para los niños y las familias del país.

“En el ICBF no hablamos de recortar, hablamos de optimizar. Y la diferencia es fundamental”, afirmó Restrepo Cañavera al explicar los lineamientos que pretende implementar.

Según la directora, la entidad entrará a revisar diferentes componentes de su operación. “Optimizar significa revisar en qué gastamos, cómo contratamos, qué pagamos y qué resultados obtenemos”, señaló.

ICBF revisará gastos y contratación

Restrepo Cañavera aseguró que el propósito será identificar recursos que puedan utilizarse mejor, evitar duplicidades y reducir aquellos gastos que no estén generando valor para el cumplimiento de la misión del instituto.

La estrategia también contempla fortalecer la supervisión y dirigir los recursos hacia los programas que estén demostrando resultados y llegando efectivamente a quienes necesitan la atención del Estado.

“Los recursos deben estar donde está la misión: en servicios de calidad, en defensores de familia fortalecidos, en instalaciones dignas para atender a los ciudadanos y en una operación territorial que responda oportunamente”, explicó.

La directora insistió en que este planteamiento no significa reducir la protección de los menores. Por el contrario, aseguró que corregir ineficiencias permitiría liberar capacidad para fortalecer las funciones esenciales del ICBF.

“Cada ineficiencia que eliminemos es capacidad que recuperamos para cumplir mejor nuestra misión”, sostuvo.

“No vamos a medir una buena gestión por cuánto se gasta”

Uno de los principales cambios planteados por Restrepo Cañavera está relacionado con la forma de evaluar la gestión de la entidad. La funcionaria afirmó que ejecutar una mayor cantidad de recursos no será, por sí solo, sinónimo de buenos resultados.

“No vamos a medir una buena gestión por cuánto se gasta, sino por cómo se gasta y qué resultados produce”, puntualizó.

Buscan excluir la ideología de género de la educación: “Él es él y ella es ella”

La funcionaria enmarcó estas medidas dentro de lo que denominó la “Renovación del ICBF”, con la que pretende pasar de una cultura enfocada principalmente en la ejecución presupuestal a un modelo basado en resultados, trazabilidad, control y responsabilidad sobre las decisiones tomadas.

Finalmente, Restrepo Cañavera sostuvo que la administración de los recursos debe tener como eje la misión social del instituto.

“Detrás de las cifras del presupuesto no hay simplemente partidas, contratos o porcentajes de ejecución, hay una misión que cumplir, y esa misión es con la niñez y la familia de Colombia”, concluyó.