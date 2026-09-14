Buscan excluir la ideología de género de la educación: “Él es él y ella es ella”

El representante a la Cámara del Centro Democrático, David Cote, radicará este martes en el Congreso uno de los proyectos de ley que más debate promete en el Legislativo: eliminar la ideología de género de la educación en Colombia.

El plan de Cote es modificar la ley 1620 de 2013 para que la educación sexual tenga, a su juicio, un enfoque biológico sustentado, en criterios provenientes de la medicina, neurociencia y neurosicología, y “excluir contenidos que desconozcan el sexo biológico o promuevan la identidad de género diversa”.

El congresista argumentará en la Cámara de Representantes que debería existir una diferencia entre el “deber de respetar la dignidad de todas las personas y la orientación pedagógica que debe recibir un menor” de edad.

Así las cosas, el articulado propone abordar la identidad sexual como el autoconcepto de hombre o mujer en correspondencia con sus características biológicas y reforzar el papel de los padres para acompañar, conocer y ejercer veeduría sobre los contenidos curriculares.

David Cote, representante a la Cámara del Centro Democrático. Foto: Cortesía

“Respetar a todas las personas no significa que el Estado tenga vía libre para enseñarles a nuestros hijos que su sexo biológico es irrelevante. Los padres tienen derecho a saber qué se está enseñando y a participar activamente en la formación de sus hijos”, comentó el representante del Centro Democrático.

El proyecto de ley busca, de la misma manera, poner en discusión la salud y el autocuidado, como la “prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, embarazo adolescente, violencia sexual y formación sobre las implicaciones físicas y mentales de intervenciones médicas relacionadas con afirmación de género y aborto inducido”.

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También espera un debate de fondo sobre el aborto: “La propuesta incorpora, además, el respeto por la vida humana desde la gestación hasta su fin natural y plantea que la formación sexual debe entregar herramientas de autoprotección frente al abuso y la coerción sexual”.