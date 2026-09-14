El presidente Abelardo De La Espriella anunció en las últimas horas una medida que no gustó mucho en los sectores estudiantiles, pero que fue apoyada por varios sectores políticos del país. Se trata de la decisión de permitir que la Policía entre a las universidades del país cuando se registren hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.

“La autonomía universitaria no es patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”: De La Espriella

El mandatario aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, dijo el mandatario.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respaldó la medida y aseguró que las universidades no pueden convertirse en centros de operaciones al margen de la ley. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tras esta decisión, hubo gran polémica en varios sectores, como los estudiantiles. Estos aseguraron que existen varios riesgos de responder a las dinámicas conflictivas de las universidades públicas con estrategias de militarización y represión.

En las últimas horas, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, respaldó la medida, asegurando que las universidades no se pueden convertir en centros de operaciones al margen de la Ley.

Economía, seguridad, universidades y justicia: nueve puntos esenciales de la alocución de Abelardo De La Espriella

“Las universidades deben destinarse al conocimiento, a crecer, a compartir ideas, a debatirlas y nutrirse del conocimiento. No deben ser centros ni para operaciones al margen de la ley ni para intimidar al resto de los colombianos. Respetando los derechos humanos, estoy de acuerdo con que se hagan incursiones que busquen preservar la autonomía universitaria y la transmisión del conocimiento con toda libertad”, detalló el funcionario.

El Gobierno aseguró que la medida no afectará la protesta pacífica y anunció un protocolo para diferenciar las manifestaciones legítimas de situaciones que impliquen violencia o alteraciones del orden público. Foto: Montaje El País: fotos de Presidencia/ redes sociales

Es importante recordar que el mandatario ha detallado que pese a su idea, respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro de los marcos de la constitución y la Ley.

Además de ello, anunció que se creará un nuevo protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas, actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro u otras alteraciones extraordinarias del orden público.

Dijo además que la Policía será la primera autoridad operativa que pueda atender estos casos e intervenir cuando sea necesario.