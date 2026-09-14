“Que entre el Esmad y saque a los vagos”: Cabal celebra protocolo de De La Espriella para ingresar a universidades ante vandalismo o terrorismo

La excandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de adoptar un protocolo que le permita a la Fuerza Pública ingresar, eventualmente, a las universidades del país en caso de que se presenten actos de vandalismo o terrorismo.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, explicó el jefe de Estado en una alocución presidencial durante la noche de este domingo, 13 de septiembre.

A juicio de Cabal, los comunistas “se inventaron la tal autonomía universitaria para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Explicó que Colombia es el único país donde está vedado el ingreso de la Fuerza Pública. “Así mataron a una joven en la Universidad del Atlántico y nada pasó. ¡Que entre el Esmad y saque a los vagos degenerados que se roban los cupos!“, afirmó.

Y es que, según el presidente, “lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida”.

Además, De La Espriella explicó que, aunque las universidades cuentan con autonomía, esta no puede entenderse como una excepción frente a las normas relacionadas con el orden público. En ese sentido, anunció la creación de un protocolo nacional para establecer en qué situaciones las autoridades podrán intervenir en los campus.

De La Espriella señaló que el protocolo tendrá como objetivo diferenciar las manifestaciones que hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta de aquellas situaciones en las que se presenten hechos violentos.

Sara Castellanos, senadora electa de Salvación Nacional Foto: Paula López

El anuncio de De La Espriella generó múltiples reacciones. La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, dijo: “La autonomía universitaria jamás puede convertirse en inmunidad para vandalizar, destruir o aterrorizar. Las aulas deben ser para estudiar y debatir, no para esconder delincuentes detrás de una capucha. Respaldo la decisión del presidente Abelardo: el que cometa delitos, que responda ante la justicia”.

Por su parte, Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, también reaccionó.

“No son solo los estudiantes universitarios los que saldrán a las marchas o los paros. También estaremos miles de colombianos junto a ellos. No somos ni seremos terroristas urbanos, somos ciudadanos que ejerceremos nuestro derecho a la protesta. En noviembre es la convocatoria. Siempre en defensa de la democracia, la vida y las libertades”, afirmó.

Las universidades no se han pronunciado sobre el protocolo, al menos hasta la mañana de este lunes.