‘Alias Pinocho’ habla y produce una cascada de reacciones del Gobierno: 10 frases sobre Petro, las bolsas blancas y Bendito Menor

En la Sierra Nevada y bajo la presión del despliegue militar de un nuevo Gobierno, Salud Hernández-Mora logró internarse en el territorio controlado por las Autodefensas Conquistadoras (ACSN) para hablar cara a cara con uno de sus comandantes: Fredy Castillo Carrillo.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella

El hombre es conocido en el radar criminal como alias Pinocho y es un influyente jefe de la organización paramilitar que ejerce un fuerte control sobre las rutas estratégicas de La Guajira y el Magdalena y a la que perteneció alias Bendito Menor, uno de los mandos más violentos del grupo armado, y que fue dado de baja al lado de su pareja, la bebecita, hace una semana.

En la entrevista, Castillo Carrillo responde al ultimátum del presidente Abelardo De La Espriella de someterse o ser abatido, mientras destapa revelaciones sobre los entretelones de la fracasada “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. Su aparición en SEMANA produjo una ola de reacciones en el gobierno. Estas son las frases más impactantes de su testimonio y las respuestas que tuvo.

1. “Pueden meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con los Conquistadores de la Sierra”

Castillo Carrillo se refirió al intenso despliegue militar del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra los grupos armados y del cierre de las negociaciones de paz. “Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la Justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él, como presidente y buen abogado -sé que lo es y ha tenido experiencia con asesorías que les brindó a grupos paramilitares anteriormente en los procesos de paz-, debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la Justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley, entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro, es difícil. Decir que me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con los Conquistadores de la Sierra ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia. Aquí, cualquier incursión militar que haya, pone en riesgo a los campesinos, a los indígenas, y a quienes viven del turismo. En la Sierra Nevada no hay coca, ni base de coca, no hay injerencia del narcotráfico. Aquí se vive del turismo”.

"Presidente, estoy dispuesto a entregarme". Foto: Semana

2. “Sí, Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor”

El comandante de los Conquistadores de la Sierra aseguró que el Gobierno Petro quería cancelar la orden de captura de Bendito Menor para reincorporarlo a la mesa de dialogo con ese grupo. “Exactamente, para que se metiera a la mesa...él ya estuvo en la mesa seis meses”, confirmó. La periodista Salud Hernández-Mora recordó que Bendito Menor estuvo seis meses sin orden de captura, luego se la volvieron a hacer efectiva por sus crímenes y, pese a seguir en lo mismo quisieron volverlo a incorporar a la negociación. “Sí, Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor. Creo que fue dos meses antes de que terminara el mandato del gobierno”.

"Bendito menor hacía lo que quería" Alias Pinocho

3. “El presidente es un buen abogado y sabe que no le puede decir a un cliente que se entregue sin tener garantías.”

Alias Pinocho aseguró de frente que estaría dispuesto a entregarse y que pagaría cinco años de cárcel. Sobre su gente dijo: “No he hablado con ellos, pero uno puede hablar. El tiempo pasa rápido. Como me dijo un amigo: ‘Todavía somos jóvenes y podemos arreglar los problemas jurídicos’. El presidente es un buen abogado y sabe que no le puede decir a un cliente que se entregue sin tener garantías”.

“Aquí hay un promedio de casi 800 hombres, es lo que tiene la organización", le dice Alias Pinocho a Salud Hernández-Mora Foto: SEMANA

4. “No sé en qué momento caerá un bombazo o me pasará algo. O me pueden matar acá”

El comandante de los Conquistadores es consciente de que en cualquier momento puede caer en un bombardeo y hace una particular presentación de lo que ha sido su vida. “Estuve en una cárcel de Estados Unidos, casi un año en los calabozos, los conozco bastante. Y, después, casi un año extraditado en España, en aislamiento, fue duro. Estoy tranquilo porque no soy un capo, ni jefe de la mafia, tengo mi conciencia tranquila. El gobierno colombiano tiene que saber quién soy. Soy de familia, fui empresario, lo sigo siendo, así esté en el monte, pero me gustaría decirle al presidente, con mucho respeto, que se apruebe la ley. Y yo podré ayudar a que el grupo se entregue a la Justicia. O yo solo estoy dispuesto a hacerlo: entregarme al gobierno de Colombia con unas garantías. No lo pensaría dos veces, quiero arreglar mi problema jurídico. Este no es el camino. Pienso en el día de mañana y no sé en qué momento caerá un bombazo o me pasará algo. O me pueden matar acá. Quiero arreglar mi problema, estar con mi familia y ver crecer a mis nietos. Eso es lo que quiero. No soy un hombre de poder, el único que tiene poder es mi Dios. Yo soy un trabajador y quiero seguir adelante. Si no se da, hay que seguir hasta que Dios decida el destino”.

Vea la entrevista de Salud Hernández-Mora con Alias Pinocho

5. “Aquí hay un promedio de casi 800 hombres, es lo que tiene la organización”

El comandante también hizo una presentación de lo que son los Conquistadores de la Sierra, el grupo del que formaba parte Bendito Menor, aunque no era su jefe. “Aquí hay un promedio de casi 800 hombres, es lo que tiene la organización. Nos financiamos con unos aportes que da el sector empresarial, el turismo y el narcotráfico paga un impuesto. Ni el grupo ni yo somos dueños de una lancha o algo. A veces cogen lanchas con droga y dicen que son mías, del grupo, y es totalmente falso”.

“Sí, Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor”, dijo alias Pinocho. Foto: SEMANA

6. “Sí, un blablabla”

La conclusión sobre lo que fue el proceso de Paz Total de Gustavo Petro es demoledora. “Sí, un blablabla, ellos prometieron suspender las órdenes de extradición y lo hicieron, también las órdenes de captura, pero nunca hubo una mesa de negociación donde invitaran a los campesinos, a los indígenas para que estuvieran presentes. Del grupo hubo voluntad de sometimiento a la Justicia porque siempre se hablaba de unas penas mínimas y una reparación. He querido arreglar mi problema, pero pasaron cuatro años y lamentablemente no se dio con Gustavo Petro y aquí seguimos”.

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7. “Coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”

El presidente Abelardo De La Espriella contestó a la petición del comandante. “Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto. Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!"

8. “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”

El ministerio de Justicia, liderado por el penalista Iván Cancino, respondió a la orden del presidente. “Acatando las instrucciones del señor Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y del Derecho le manifiesta al señor Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de “Pinocho”, que el ordenamiento jurídico colombiano establece los mecanismos y procedimientos para someterse a la justicia. El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia", dijo.

“No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, aseguró.

9.“El Gobierno nacional mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales”

El ministerio agregó que “quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos. ​El Ministerio de Justicia invita a alias “Pinocho” a materializar su intención y seguir el procedimiento legal correspondiente. La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley“.

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10.“El sometimiento a la justicia debe ser una prioridad”

El ministro de Defensa, Jorge Mora, también se pronunció. “El sometimiento a la justicia debe ser una prioridad, y trabajaremos de manera coordinada para propiciarlo dentro del marco de la ley”, afirmó.

“Si este sujeto persiste en sus acciones criminales y se presentan las condiciones previstas por la ley para el uso legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento”, agregó.