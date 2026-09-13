Temblor en Colombia hoy domingo, 13 de septiembre: epicentro y magnitud del sismo que sintieron en algunas regiones

La tierra se sigue moviendo en Colombia, sobre todo en Chocó. Según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en horas de la madrugada tembló en ese departamento.

¿Por qué no deja de temblar en Chocó? El SGC explica qué ocurre

El reporte del SGC indicó que el epicentro de ese temblor que se registró sobre las 2:10 a. m. fue el municipio de Sipí, Chocó. Entretanto, la magnitud fue de 3.8 con una profundidad de 39 km.

El sismo, según el reporte de algunos internautas en las redes sociales del SGG, lo sintieron en algunas regiones de Valle del Cauca y Quindío.

Vale recordar que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) también reportó un fuerte sismo que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó, siendo las 6:16 a. m. de ayer sábado, 12 de septiembre.

De acuerdo con el SGC, la magnitud de ese temblor el sábado fue de 4.6, con una profundidad de 43 km.

Recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor: