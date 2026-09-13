Fuerte accidente vial genera caos en la movilidad de la Autopista Norte de Bogotá; autoridades atienden la emergencia

En horas de la mañana de este domingo se presenta un siniestro vial en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. El hecho involucra a tres automóviles y ocurrió sobre la Autopista Norte con calle 210, en sentido norte-sur.

Debido al incidente, se presenta afectación en dos carriles de la vía, lo que puede generar congestión y demoras para los conductores que se movilizan por este corredor.

#AEstaHora Se presenta afectación en dos carriles sobre la Autopista Norte con calle 210, sentido norte - sur.



Ruta alterna:

✅ Carrera 7



Unidad de @TransitoBta, @BomberosBogota y ambulancia en el punto. https://t.co/h90w22qrhi pic.twitter.com/QQLxqcGG0v — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 13, 2026

Las autoridades realizan la atención del siniestro y adelantan las acciones correspondientes para restablecer la movilidad en la zona.

Por medio de las redes sociales, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar como ruta alterna la carrera 7, con el fin de evitar el tramo comprometido y continuar su desplazamiento hacia el sur de la ciudad.

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En el punto hacen presencia unidades de la Secretaría de Movilidad y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, además de una ambulancia, para atender la emergencia y adelantar las labores correspondientes.

Según el último reporte de las autoridades, actualmente se presenta tráfico lento sobre la Autopista Norte con calle 210, en sentido norte-sur, debido a la afectación generada por el siniestro vial.

Accidente vial en la Autopista Norte de Bogotá. Foto: Tomado de @BogotaTransito

Usuarios en redes sociales reportan que dos personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas en el lugar por paramédicos de una ambulancia que hizo presencia en el lugar del accidente.

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Recomendaciones para los usuarios del corredor vial

Las autoridades señalan a los usuarios de la vía transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en el sitio y considerar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito.

Asimismo, los usuarios de la vía pueden consultar las actualizaciones sobre el estado del tránsito y las condiciones de movilidad a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, donde se informará sobre posibles cambios, cierres o habilitación de los carriles afectados.