Nación

Fuerte accidente vial genera caos en la movilidad de la Autopista Norte de Bogotá; autoridades atienden la emergencia

Los equipos de rescate hacen presencia en el lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de septiembre de 2026 a las 7:52 a. m.
Postal de la Autopista Norte en Bogotá.
Postal de la Autopista Norte en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En horas de la mañana de este domingo se presenta un siniestro vial en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. El hecho involucra a tres automóviles y ocurrió sobre la Autopista Norte con calle 210, en sentido norte-sur.

Debido al incidente, se presenta afectación en dos carriles de la vía, lo que puede generar congestión y demoras para los conductores que se movilizan por este corredor.

Las autoridades realizan la atención del siniestro y adelantan las acciones correspondientes para restablecer la movilidad en la zona.

Por medio de las redes sociales, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar como ruta alterna la carrera 7, con el fin de evitar el tramo comprometido y continuar su desplazamiento hacia el sur de la ciudad.

Trágico accidente en la NQS con avenida de Las Américas deja un motociclista fallecido en Teusaquillo
Una víctima más para la ‘curva de la muerte’ en Bogotá: así fue el fatídico accidente

En el punto hacen presencia unidades de la Secretaría de Movilidad y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, además de una ambulancia, para atender la emergencia y adelantar las labores correspondientes.

Según el último reporte de las autoridades, actualmente se presenta tráfico lento sobre la Autopista Norte con calle 210, en sentido norte-sur, debido a la afectación generada por el siniestro vial.

Accidente vial en la Autopista Norte de Bogotá.
Accidente vial en la Autopista Norte de Bogotá. Foto: Tomado de @BogotaTransito

Usuarios en redes sociales reportan que dos personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas en el lugar por paramédicos de una ambulancia que hizo presencia en el lugar del accidente.

Caso de intolerancia dejó gravemente a un peatón en Bogotá.
Peatón fue atropellado tras un caso de intolerancia y quedó gravemente afectado: “Casi me mata”

Recomendaciones para los usuarios del corredor vial

Las autoridades señalan a los usuarios de la vía transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en el sitio y considerar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito.

Asimismo, los usuarios de la vía pueden consultar las actualizaciones sobre el estado del tránsito y las condiciones de movilidad a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, donde se informará sobre posibles cambios, cierres o habilitación de los carriles afectados.